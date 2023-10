Τα αποτελέσματα του νόμου του Μέρφυ για τη χώρα μας

Ο Edward Aloysius Murphy(1918-1990) Αμερικανός μηχανικός της αεροναυπηγικής φέρεται να είναι αυτός που διατύπωσε τυχαία τον περίφημο νόμο που φέρει το όνομα του « Ότι μπορεί να πάει στραβά, θα πάει στραβά (Anything that can go wrong, will go wrong)», ο οποίος στη συνέχεια είχε πολλές παραλλαγές και επικλήσεις για να δικαιολογηθούν κάποια ατυχή συμβάντα.