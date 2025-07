Η Γαλλία σκοπεύει να αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών τον Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Με αυτόν τον τρόπο, θα γίνει η πρώτη χώρα του G7 που αναγνωρίζει την Παλαιστίνη, μια κίνηση που θα μπορούσε να ασκήσει πίεση σε άλλες μεγάλες δυτικές δυνάμεις να πράξουν το ίδιο.

Μέχρι στιγμής, η αναγνώριση της παλαιστινιακής κυριαρχίας περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό σε χώρες της Αφρικής, της Νότιας Αμερικής και της Ασίας που ιστορικά έχουν ασκήσει κριτική στο Ισραήλ.

Η ανακοίνωση του κ. Μακρόν προκάλεσε την οργή του Ισραήλ και της Ουάσιγκτον, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να καταδικάζει την απόφαση.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «απορρίπτουν κατηγορηματικά» τα σχέδια της Γαλλίας, προσθέτοντας: «Αυτή η απερίσκεπτη απόφαση εξυπηρετεί μόνο την προπαγάνδα της Χάμας και υπονομεύει την ειρήνη».

Το 1988, η Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO), επίσημος φορέας του παλαιστινιακού λαού, κήρυξε επίσημα την ίδρυση του Κράτους της Παλαιστίνης.

Στην πράξη, οι Παλαιστίνιοι έχουν περιορισμένη αυτοδιοίκηση μέσω της Παλαιστινιακής Αρχής (PA) σε τμήματα της κατεχόμενης από το Ισραήλ Δυτικής Όχθης.

