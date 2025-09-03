Μπορεί η εφορία και οτιδήποτε έχει να κάνει με φορολογία να μην είναι από τις μεγάλες συμπάθειες του κάθε πολίτη, της καθε επιχείρησης, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά παντού στην οικουμένη. Παρόλα αυτά, στην δημοσκόπηση το περασμένο Μάιο που έγινε από πλατφόρμα του υπουργείου ετρικών σε σχέση με το πως βαθμολογούν Οι πολιτικές τις υπηρεσίες του κράτους, δύο εξ’αυτών έπιασαν την κορυφή με μεγάλη απόσταση από τις υπόλοιπες. Το gov.gr και το myaade.gr

Το σημερινό άτομα δεν μπορεί να είναι πάρα επαινετικό για άλλο ένα κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών που μπήκε σε εφαρμογή, Ως συνέχεια των εφαρμογών της ψηφιακής διακυβέρνησης που κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη. Και την λειτουργία του κράτους πιο χρηστική.

Το συγκεκριμένο αφορά όλους τους φορολογούμενους, φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτό το νέο χρήσιμο εργαλείο, συναντιέται με τον αριθμό 1521 που κουμπώνει, πλέον, με το my1521. Ένα πανκαναλικό σύστημα που λειτουργεί ως το κεντρικό σημείο επικοινωνίας όλων μας με την ΑΑΔΕ. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο ρεπορτάζ που έκανε για την HuffPost η συνάδελφος Γιούλα Ζαχιώτη, η οποία ξεναγήθηκε και είδε από κοντά αυτό το εξελιγμένο κέντρο επικοινωνίας, το οποίο παρουσίασε χθες ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής.

Το γεγονός και μόνο ότι από το πρωί μέχρι το βράδυ, δηλαδή 07.00 μέχρι 20.00 ο κάθε φορολογούμενος θα μπορεί να απευθύνεται στο 1521 για απορίες, για παράπονα, για διερεύνηση/επίλυση προβλήματος καλώντας ένα τετραψήφιο αριθμό, είναι σαφώς αυτό που οφείλει να κάνει το κράτος για όλες, μα ΟΛΕΣ τις υπηρεσίες του.

Είναι γεγονός ότι και το 1155, το τηλεφωνικό κέντρο του ΕΦΚΑ, όπως το έχω ξαναγράψει, λειτουργεί με τον πλέον υποδειγματικό τρόπο,

Τώρα ήρθε η ώρα 120 άνθρωποι, καλά εκπαιδευμένοι στην πρώτη γραμμή και 1000 διασκορπισμένοι στις υπηρεσίες – κλειδιά να απαντούν στο 1521 και να βοηθούν τον κάθε πολίτη που έχει πάρε δώσε με την εφορία. Κάτι που λογικά και νομοτελειακά το έχουν όλοι πολίτες, εξυπηρετούμενοι και μέσω των εξειδικευμένων λογιστικών γραφείων.

Στον επίλογο θα ήθελα να διατυπώσω το εξής ερώτημα, για να μην το πω απορία. Ερώτημα προς την κεντρική κυβέρνηση αλλά και προς τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες του κράτους. Όπως είναι οργανισμοί της τοπικής (και όχι της ατόπου, όπως μέχρι τώρα) αυτοδιοίκησης, αλλά και οργανισμοί κοινής (και όχι καινής, όπως μέχρι τώρα) ωφέλειας. Πότε θα οργανωθούν, όπως το έκανε και η ΑΑΔΕ, με τους πολλά εκατομμύρια «πελάτες» της και μάλιστα με τα αντιδημοφιλή και πολύπλοκα/δαιδαλώδη ζητήματα που την αφορούν;