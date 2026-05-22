Σε μια από τις μεγαλύτερες και πιο συντονισμένες επιχειρήσεις της ιστορίας της, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ξεσκέπασε εκτεταμένο κύκλωμα λαθρεμπορίου υγραερίου που δρούσε σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Η επιχείρηση, που διεξήχθη κάτω από τον συντονισμό της ομάδας ΔΕΟΣ (Δυνάμεις Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών), αποτελεί τόσο στην κλίμακα όσο και στον συντονισμό της ένα νέο κεφάλαιο στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής στη χώρα.

η επιχείρηση ήταν απολύτως συντονισμένη μέσω Κεντρικής Αίθουσας Επιχειρήσεων

Εικοσιοχτώ (28) κλιμάκια με περισσότερους από 100 ελεγκτές εισέβαλαν ταυτόχρονα στις εγκαταστάσεις στοχευμένων επιχειρήσεων ανά την Ελλάδα. Παράλληλα, τέσσερις υπεύθυνοι χειριστές θαλάμου και τέσσερις επιχειρησιακοί αναλυτές συντόνιζαν τις κινήσεις από κεντρικό σημείο — μια εικόνα που θυμίζει επιχείρηση αστυνομικού θρίλερ, όχι φορολογικό έλεγχο.

Το αποτέλεσμα ήταν κυριολεκτικά εκκωφαντικό! Κατασχέθηκαν και δεσμεύτηκαν 15 βυτιοφόρα και 293.000 λίτρα υγραερίου, ενώ δύο φυσικά πρόσωπα οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Εντοπίστηκαν επίσης υπαίθριοι χώροι παράνομης αποθήκευσης, μεταξύ των οποίων ένας όπου το καύσιμο ήταν κρυμμένο με σκοπό να διαφύγει κάθε έλεγχο.

Οι πόλεις που βρέθηκαν στο στόχαστρο της επιχείρησης: Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Ρόδος, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Καστοριά, Αθήνα, Κατερίνη, Ναύπλιο, Ασπρόπυργος, Σαντορίνη, Αγρίνιο, Ρέθυμνο και Καλαμάτα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η επιχείρηση δεν τελειώνει με τις κατασχέσεις. Οι έλεγχοι επεκτείνονται τώρα στους πελάτες των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων, για να διαπιστωθεί εάν το λαθραίο υγραέριο χρησιμοποιήθηκε νόμιμα ή εντάχθηκε σε ευρύτερη αλυσίδα παράνομης διακίνησης. Στους εμπλεκόμενους αναμένεται η επιβολή τόσο διοικητικών όσο και ποινικών κυρώσεων.