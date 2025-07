Η απόφαση της Γαλλίας να αναγνωρίσει το Κράτος της Παλαιστίνης τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ-όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρός Εμμανουέλ Μακρόν– προκαλεί οργή σε Ισραήλ και στις ΗΠΑ που αποτελούν σταεθρό σύμμαχό του. Σημειώνεται πως ο πόλεμος στη Γάζα έχει οδήγήσει και άλλες ευρωπαϊκές χώρες που ήταν διστακτικές, να αναγνωρίσουν επίσης το κράτος του Ισραήλ με πρώτες τις Ισπανία, Ιρλανδία, Νορβηγία και Σλοβενία με μια λογική να δημιουργήσουν τις κατάλληλες εκείνες συνθήκες για μια λύση δύο κρατών και με την ελπίδα οριστικής λήξης της διακρούς σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Η απόφαση του αρχηγού του γαλλικού κράτους «επιβραβεύει τον τρόμο», σχολίασε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. «Ας είμαστε σαφείς: οι Παλαιστίνιοι δεν επιδιώκουν να αποκτήσουν κράτος στο πλευρό του Ισραήλ, επιδιώκουν να αποκτήσουν κράτος στη θέση του Ισραήλ», ισχυρίστηκε επαναλαμβάνοντας την σταθερή θέση του.

Ο πιο συνεπής σύμμαχος του Ισραήλ, οι ΗΠΑ, «απορρίπτουν σθεναρά» το γαλλικό σχέδιο, κάνοτας λόγο για απόφαση «αψήφιστη» που θα απομακρύνει την ευκαιρία για «ειρήνη». Πρόκειται για «ράπισμα στο πρόσωπο των θυμάτων της 7ης Οκτωβρίου» 2023, εξεμάνη ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

«Πιστός στην ιστορική δέσμευση για δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Εγγύς Ανατολή, αποφάσισα ότι η Γαλλία θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης. Θα κάνω την επίσημη ανακοίνωση στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών τον προσεχή Σεπτέμβριο», ανέφερε την Πέμπτη ο γάλλος πρόεδρος Μακρόν μέσω X και μέσω Instagram. Η ανάρτηση μάλιστα έγινα σε Γαλλικά, Αγγλικά, Εβραϊκά και Αραβικά.

