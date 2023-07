Τα «Χρονικά της Νάρνια» στο Netflix: Οι δύο πρώτες ταινίες σε σκηνοθεσία Γκρέτα Γκέργουικ

Πέντε χρόνια αφότου το Netflix ανακοίνωσε την πολυετή συνεργασία του με την C.S. Lewis Company, η οποία διαχειρίζεται τα δικαιώματα του συγγραφέα C. S. Lewis, το The New Yorker επιβεβαίωσε τις φήμες που κυκλοφορούσαν εδώ και μερικούς μήνες ότι τις δύο πρώτες ταινίες από «Τα Χρονικά της Νάρνια» θα σκηνοθετήσει για την πλατφόρμα η τρεις φορές υποψήφια για Όσκαρ, Γκρέτα Γκέργουικ , σκηνοθέτις της ταινίας « Barbie ».

Η πρώτη ταινία με τίτλο «The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch, and the Wardrobe», ξεπέρασε σε εισπράξεις τα 745 εκατ. δολάρια παγκοσμίως. Πρωταγωνιστές στην ταινία που ήταν βασισμένη στο ομότιτλο μυθιστόρημα του C. S. Lewis το οποίο κυκλοφόρησε το 1950, εκτός από τους ηθοποιούς που υποδύθηκαν τα τέσσερα αδέλφια, Πίτερ, Σούζαν, Έντμουντ και Λούσι, ήταν ο Λίαμ Νίσον (ο οποίος έδωσε τη φωνή του στο λιοντάρι Aslan), η Τίλντα Σουίντον και ο Τζέιμς ΜακΑβόι.