«Τέλος το Dune μετά την τρίτη ταινία», δηλώνει ο Ντενί Βιλνέβ

Η Warner δεν έχει δώσει ακόμη επισήμως το πράσινο φως για το «Dune 3», αλλά, αν το στούντιο προχωρήσει, θα είναι η τελευταία ταινία του Βιλνέβ στο franchise, παρά το γεγονός ότι η λογοτεχνική σειρά περιλαμβάνει και άλλα βιβλία, όπως το «Children of Dune», «God Emperor of Dune», «Heretics of Dune» και «Chapterhouse: Dune».