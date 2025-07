Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του Μπριζίτ κατέθεσαν σήμερα μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση στις ΗΠΑ σε βάρος της Αμερικανίδας ινφλουένσερ Κάντας Όουενς, διότι προώθησε και εκμεταλλεύτηκε ευρέως σε βίντεο την ψευδή είδηση ότι η Μπριζίτ Μακρόν «γεννήθηκε άνδρας».

Αυτή η ψευδής πληροφορία που επανεμφανιζόταν συχνά στη Γαλλία, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά την πρώτη εκλογή του Εμανουέλ Μακρόν το 2017, κυκλοφόρησε ευρέως στο εξωτερικό, ιδίως στις ΗΠΑ, αφού η ακροδεξιά μπλόγκερ Κάντας Όουενς την εκμεταλλεύτηκε τον Μάρτιο του 2024, δίνοντας της παγκόσμια απήχηση από τον Ιανουάριο του 2025 μέσω μιας σειράς βίντεο με τίτλο “Becoming Brigitte”.

Το προεδρικό ζεύγος κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση σήμερα σε ένα δικαστήριο του Ντέλαγουερ (ανατολικά), ζητώντας ένα «παραδειγματικό» ποσό ως αποζημίωση, που θα καθοριστεί κατά τη διάρκεια της δίκης.

Candace Owens sued by French President Emanuel Macron, his wife for claiming Brigitte Macron was born a man who groomed her allegedly gay husband https://t.co/QoHkTSPc1S pic.twitter.com/CBAMTFn34U