Η ηχηρή «απουσία» της Γερμανίας στο Νταβός, που προτίμησε να μείνει στα «πίσω έδρανα» και να μην αναλάβει ηγετικό ρόλο στη διαμάχη της Ευρώπης με τον Ντόναλντ Τραμπ, δεν πέρασε απαρατήρητη.

Ο Εμανουέλ Μακρόν και η Κριστίν Λαγκάρντ ήταν ίσως οι μόνοι που εν μέσω εξοργιστικών και προσωπικών επιθέσεων από τον Αμερικανό πρόεδρο αλλά και τους υπουργούς του, αντέδρασαν την ώρα που ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, απλά προβληματιζόταν γιατί ακυρώθηκε η συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος βρήκε χρόνο να συναντήσει τον πρόεδρο της Αιγύπτου, της Ελβετίας και άλλων χωρών.

Ο Γάλλος πρόεδρος αντίθετα, φαίνεται ότι αναλαμβάνει «να βγάλει το φίδι από την τρύπα» για λογαριασμό της Ευρώπης, την ώρα που ο Τραμπ εμφανίστηκε στην Ελβετία με σαφή διάθεση να εξαπολύσει προσωπικές προσβολές, όταν τον ειρωνεύτηκε για τα γυαλιά ηλίου που φορούσε κατά την διάρκεια της ομιλία του.

Ο Μακρόν απάντησε με αυτοσυγκράτηση για έναν «κόσμο χωρίς νόμους», για «νταήδες» και «αυτοκρατορικές φιλοδοξίες», χαρακτηριστμοί που αν και ο Τραμπ αντιμετωπίζει με αυτό το σαρκαστικό χαμόγελα, είναι γνωστό ότι πληγώνουν την ναρκισιστική προσωπικότητά του.

Ο Γάλλος πρόεδρος χαρακτήρισε την κατάσταση «τρελή», λέγοντας πως «η Ευρώπη δεν μπορεί να παραμένει θεατής σε έναν εμπορικό και γεωπολιτικό ανταγωνισμό που απειλεί να τη μετατρέψει σε υποτελή δύναμη» αν και παραδέχθηκε ότι «η Ευρώπη είναι συχνά αργή και χρειάζεται μεταρρυθμίσεις».

Τόνισε όμως, ότι η Ευρώπη «προτιμά τον σεβασμό αντί των νταήδων και το κράτος δικαίου αντί της βαρβαρότητας», σε μια προσπάθεια να αναδείξει τις τεράστιες διαφορές που χωρίζουν σήμερα την Ευρώπη από την Αμερική του Τραμπ.

Η αποχώρηση Λαγκάρντ από την ομιλία του Αμερικανού

Το δικό της μήνυμα έστειλε και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία κατα τη διάρκεια της εξοργιστικής ομιλία του Αμερικανού υπουργού Εμπορίου, Χάουαρντ Λάτνικ σε κλειστό δείπνο, αποχώρησε από την αίθουσα όταν ο Λάτνικ άρχισε να μίλησε υποτιμητικά για τις ευρωπαϊκές οικονομίες και την ανταγωνιστικότητά τους.

Αν και η Ευρώπη επιμένει να απαντά στον «νέο σερίφη» – όπως είχε αποκαλέσει τον Τραμπ ο υπουργός εξωτερικών του Μαρκ Ρούμπιο στην πρώτη του επίσκεψη στο Βερολίνο – με ευγένεια, τα μηνύματα αυτά δείχνουν ότι η Γαλλία πρόκειται να αναλάβει τον βασικό ρόλο αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη αναδεικνύοντας την ανάγκη για μια ισχυρή αυτονομία.

Στο παρασκήνιο μένει όλες αυτές τις ημέρες ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος σε αντίθεση με την προκάτοχό του Αγκελα Μέρκελ προσπαθεί να αποφύγει τη διαμάχη με τον Τραμπ, παρά τις δηλώσεις του πριν αναχωρήσει για το Νταβός, ότι «οι Ευρωπαίοι θέλουν να ανταποκριθούν σε τέτοιες προκλήσεις με ψυχρό και κατάλληλο τρόπο».

Η διεθνείς εικόνα της Ευρώπης πάντως (κι όχι μόνο) απεικονίζεται πλήρως στις δηλώσεις του κυβερνήτη της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ, ο οποίος αστειευόμενος σε τηλεοπτική συνέντευξη είπε ότι «θα έπρεπε να είχε φέρει επιγονατίδες για τους παγκόσμιους ηγέτες».

Το επόμενο ραντεβού των Ευρωπαίων ηγετών είναι σήμερα στις Βρυξέλλες για τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ, η οποία θα επικεντρωθεί στη διαμάχη για τη Γροιλανδία. Όμως το μεγάλο στοιχήμα που πρέπει να κερδίσουν δεν είναι ο Τραμπ, αλλά η εμπιστοσύνη των ευρωπαίων πολιτών που βλέπουν της ηγεσία τους ανύμπορη να αρθρώσει λόγο.

