Μετά από την τακτική των σκληρών απειλών, που έφερε τα πάνω κάτω στην Ευρώπη και διακινδύνεψε τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, ο Τραμπ ανακοίνωσε ένα προσχέδιο συμφωνίας με το ΝΑΤΟ στη συνάντηση που είχε με τον γενικό γραμματέα Μαρκ Ρούτε.

Βάση των δηλώσεων του Αμερικανού προέδρου στο CNBC «η συμφωνία αυτή θα είναι για πάντα» ενώ για το περίφημο πρόγραμμα «Χρυσός Θόλος» ανέφερε ότι «οι ευρωπαίοι σύμμαχοι θα έχουν ρόλο τόσο στο πρόγραμμα όσο και στα δικαιώματα εξόρυξης ορυκτών στη Γροιλανδία».

Όπως είπε, είναι μια «πολύ καλή συμφωνία για τις ΗΠΑ, αλλά και για τα μέλη του ΝΑΤΟ» και μένει πια να βρεθούν στο τραπέζι οι λεπτομέρειες του κειμένου, αναγνωρίζοντας πως η περίπτωση «είναι λίγο περίπλοκη».

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους στο Νταβός, ο Τραμπ είπε ότι «η συμφωνία θα παρουσιαστεί σχετικά σύντομα», προσθέτοντας ότι «είναι ακόμη σε εξέλιξη, αλλά αρκετά προχωρημένη και μας δίνει όλα όσα χρειαζόμασταν».

Οι συζητήσεις με τους Ευρωπαίους έχουν ξεκινήσει ήδη ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ο υπουργός Εξωτερικών, ο ειδικός απεσταλμένος και άλλα κυβερνητικά στελέχη, τα οποία θα λογοδοτούν απευθείας στον Τραμπ.

Το Πλαίσιο για Γροιλανδία και Αρκτική

Μετά τη συνάντηση με τον Μαρκ Ρούτε στο Νταβός, ο Τραμπ ανακοίνωσε το προσχέδιο της συμφωνίας μέσω Truth Social λέγοντας, ότι κάνει ένα βήμα πίσω στο θέμα των δασμών που είχε επιβάλλει πριν από λίγες ημέρες σε 8 Ευρωπαίκά κράτη που έστειλαν στρατεύματα στη Γροιλανδία και αναμένονταν να τεθούν σε ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου.

Το προσχέδιο σύμφωνα με τις ανακοινώσεις Τραμπ, αφορά την άμυνα, τον ορυκτό πλούτο του νησιού ενώ επιτρέπει στις ΗΠΑ να ελέγχει για πάντα την Αρκτική κάτι που αναλυτές εκτιμούν ότι θα αποτελέσει σημείο τριβής με την Κοπεγχάγη και θα διαταρράξει τις ισορροπίες εντός του ΝΑΤΟ.

Αντιδράσεις σε Γροιλανδία και Δανία

Η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ περί «πλαισίου συμφωνίας» για την Γροιλανδία εξόργισε τους κατοίκους του νησιού που σε δηλώσεις τους στο Γαλλικό Πρακτορείο στη Νούουκ, θεωρούν ότι όλα αυτά είναι ψέματα «Δεν πιστεύω τίποτα απ’ όσα λέει–και νομίζω πως δεν είμαι ο μόνος», δήλωσε κάτοικος της Γροιλανδίας.

«Η Γροιλανδία είναι η χώρα των Γροιλανδών. Δεν γίνεται να την αποκτήσεις έτσι, για οποιονδήποτε λόγο. Οπωσδήποτε όχι αν είσαι ο Τραμπ», ανέφερε μια άλλη πολίτης.

Παρόμοια ήταν η αντίδραση του Μίκι, ο οποίος ζήτησε να μη μεταδοθεί το επώνυμό του.

«Λέει κάτι και, δυο λεπτά αργότερα, λέει το αντίθετο. Είναι δύσκολο να τον πιστέψεις», εξήγησε ο άνδρας 31 ετών.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση που μεταδόθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το 85% των Γροιλανδών απορρίπτει την ιδέα η Γροιλανδία να μετατραπεί σε έδαφος των ΗΠΑ. Μόλις το 6% θα αντιμετώπιζε θετικά το ενδεχόμενο.

Αντιδράσεις προκάλεσε η ανακοίνωση και στη Δανία, με τον υπουργό Εξωτερικών να φέρεται να απέρριψε κάθε συζήτηση περί απόκτησης της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ. Ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε ότι δεν του αρέσει να ενημερώνεται «από δεύτερο χέρι» και ότι, αν υπάρχει διαφωνία, θα προτιμούσε να του ειπωθεί απευθείας.

Ερωτηθείς πότε θα συζητήσει το θέμα με τη Δανία, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα μιλήσει με τον Μαρκ Ρούτε, προσθέτοντας με νόημα: «Είναι, ειλικρινά, πιο σημαντικός».





