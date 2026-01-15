Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έδωσε μια νότα… ελαφρότητας στην ομιλία του προς τις γαλλικές ένοπλες δυνάμεις για το νέο έτος, αστειεύοντας για ένα εμφανές πρόβλημα στα μάτια του.

Εμφανιζόμενος με πρησμένο, κόκκινο μάτι στη στρατιωτική βάση στο Ιστρ, στη νότια Γαλλία, ο Μακρόν διαβεβαίωσε τους παρευρισκόμενους ότι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ήταν «εντελώς ακίνδυνο».

Ξεκίνησε την ομιλία του αναγνωρίζοντας το πρόβλημα στην εμφάνισή του, δηλώνοντας: «Σας παρακαλώ να συγχωρήσετε την άσχημη εμφάνιση του ματιού μου. Είναι, φυσικά, κάτι εντελώς ακίνδυνο». Νωρίτερα την ίδια μέρα, είχε θεαθεί να φοράει γυαλιά ηλίου κατά τη διάρκεια μιας επιθεώρησης στρατευμάτων σε εξωτερικό χώρο.

Ο Μακρόν αστειεύτηκε μάλιστα για την κατάσταση, προσθέτοντας: «Απλά δείτε το ως μια ακούσια αναφορά στο “Eye of the Tiger” … Για όσους καταλαβαίνουν την αναφορά, είναι ένα σημάδι αποφασιστικότητας».

Πρόκειται για μια προφανής αναφορά στο επιτυχημένο τραγούδι της αμερικανικής ροκ μπάντας Survivor από την ταινία “Rocky III| του 1982, με πρωταγωνιστή τον Σιλβέστερ Σταλόνε.

Παρά το χαρούμενο διάλειμμα, η ομιλία του κ. Μακρόν επικεντρώθηκε στις κρίσιμες προκλήσεις για τον στρατό το 2026.

Αυτές περιλάμβαναν την επιταχυνόμενη επανεξοπλισμό της Γαλλίας, τη συνεχή υποστήριξη προς την Ουκρανία και την απόφαση να στείλει στρατεύματα στη Γροιλανδία ως ένδειξη υποστήριξης προς τη Δανία.