Με χιουμοριστική διάθεση εμφανίστηκε ο Βρετανός πρωθυπουργος Κιρ Στάρμερ σε εκδήλωση στο Λονδίνο καθώς φόρεσε γυαλιά ηλίου τύπου aviator μιμούμενος τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και την εμφάνισή του στο Νταβός.

Ο Στάρμερ ανέβηκε στη σκηνή της εκδήλωσης «The Political Party Live» στο Duchess Theatre, όπου παραχώρησε συνέντευξη μπροστά στο ακροατήριο.

Σε βίντεο που ανήρτησε ο ίδιος στον λογαριασμό του στο TikTok, του δίνουν ένα ζευγάρι γυαλιά, τα οποία φορά αμέσως, λέγοντας «Bonjour», σε μια εμφανή αναφορά στον Μακρόν.

Ο Στάρμερ, μάλιστα, έσπασε πλάκα με τον Μακρόν στην ανάρτησή του, προσθέτοντας τη λεζάντα «Talk to me, Goose» – ατάκα από την ταινία Top Gun, η οποία συνέβαλε στη δημοτικότητα του συγκεκριμένου τύπου γυαλιών.

Το αστείο προκάλεσε γέλια στο κοινό του Γουέστ Εντ με τον Στάρμερ να λέει στον παρουσιαστή της εκπομπής Ματ Φορντ ότι θα μπορούσε να τα φορέσει ακόμη και σε διεθνείς συνόδους. Λίγο αργότερα, πάντως, αστειεύτηκε ότι χρειαζόταν τα κανονικά του γυαλιά οράσεως, ειδάλλως δεν θα μπορούσε να βλέπει στο Κοινοβούλιο.