The Seed of the Sacred Fig: Η ταινία που γυρίστηκε κρυφά στο Ιράν και βραβεύτηκε στις Κάννες

Η είδηση είχε κάνει πριν από μερικούς μήνες τον γύρο του κόσμου: Ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης Μοχάμαντ Ρασούλοφ, ο οποίος γύρισε στο Ιράν κρυφά το The Seed of the Sacred Fig, κατόρθωσε να διαφύγει από την πατρίδα του, όταν το Επαναστατικό Δικαστήριο της Τεχεράνης τον καταδίκασε σε οκτώ χρόνια φυλάκιση και μαστίγωμα.