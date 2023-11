Τι είδαμε στην 33η Athens Fashion Week

Οι γυναικείες καμπύλες αποθεώθηκαν μέσα από τη συλλογή “Sin of the female gender” της Ειρήνης Αγγελοπούλου, (Irene Angelopoulos) που παρουσίασε εντυπωσιακές δημιουργίες, άκρως θηλυκές, στις οποίες ξεχώριζαν τα περίτεχνα κεντήματα από κρύσταλλα.

Τη δεύτερη μέρα της εβδομάδας μόδας παρουσιάστηκαν οι συλλογές των νέων δημιουργών. Συνολικά έντεκα σχεδιαστές πήραν μέρος παρουσιάζοντας τις ευφάνταστες συλλογές τους. Ξεχώρισαν και βραβεύτηκαν το fashion brand Triamia με το βραβείο Best New Designer, o σχεδιαστής Ιωάννης Κουλούρης, ο οποίος κέρδισε το βραβείο Best Trendsetter, το brand Galactic Geisha με το Best Catwalk , ενώ βραβεύτηκε και το Huawei Watch GT4 με το Best Fashion Tech Wearable.