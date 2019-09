Τέσσερα χρόνια πριν το «Sex and the City», στο ΝΒC έκανε πρεμιέρα το «Friends» (Φιλαράκια). Το πολυαγαπημένο sitcom με την παρέα των έξι, 20+ νέων που ζούσαν στη Νέα Υόρκη, έπιναν τεράστιες ποσότητες καφέ στο Central Perk και μοιράζονταν χαρές, λύπες, απογοητεύσεις και όνειρα. Πάντα με πολύ χιούμορ.

Το πρωτοποριακό στην συγκεκριμένη σειρά, αν και ίσως για πολλούς πέρασε απαρατήρητο, είναι πως όπως επισημαίνει το Entertainment Weekly, οι ηρωίδες στα Φιλαράκια μιλούσαν για σεξ αλλά και έκαναν σεξ, κάτι που ίσως δεν ακούγεται και τόσο επαναστατικό σήμερα, αλλά δεν ήταν κάτι συνηθισμένο στην αμερικανική τηλεόραση το 1994.

Μάλιστα το NBC εμφανίστηκε δυσαρεστημένο για ένα εκ των επεισοδίων και προσπάθησε να παρέμβει, όπως λέει ο ένας εκ των δημιουργών της σειράς, Ντέιβιντ Κρέιν.

Μάλιστα δεν ήταν ένα οποιοδήποτε επεισόδιο αλλά ο πιλότος της σειράς. Σε αυτό η Μόνικα Γκέλερ (Κόρτνεϊ Κοξ) βγαίνει ένα πρώτο ραντεβού με έναν ήρωα με τον όνομα Πωλ («the wine guy») και κάνει σεξ μαζί του το ίδιο βράδυ.

«Όταν κάναμε τον πιλότο, ο Ντον Μάιερ , ο οποίος ήταν τότε ο επικεφαλής του NBC, είχε θέμα με το γεγονός ότι η Μόνικα κοιμήθηκε με έναν άνδρα στο πρώτο ραντεβού. Είχε πει: ”Δεν θα μας αρέσει [σ.σ η Μόνικα]”. Αλλά δεν κάναμε πίσω».

Ευτυχώς, ο σκηνοθέτης Τζέιμς Μπάροους, είχε προγραμματίσει το επεισόδιο να παίξει μπροστά σε κοινό ώστε να υπάρχει εικόνα του τι αρέσει και τι όχι. «Το δίκτυο έδωσε στο κοινό ένα ερωτηματολόγιο πολύ παραπλανητικό» θυμάται ο Κρέιν. «Βασικά ρωτούσε [σ.σ σχετικά με τη Μόνικα και το σεξ στο πρώτο ραντεβού]: Όταν το κάνει αυτό, είναι μια τσούλα;».

Αλλά το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που περίμενε το NBC. «Το κοινό απάντησε: ”Όχι, μας αρέσει ακόμα” και τότε ο Ντον είπε ”Λοιπόν, είμαι εντάξει με αυτό γιατί στο τέλος [η Μόνικα] παίρνει αυτό που της αξίζει όταν ανακαλύπτει πως ο τύπος την κορόιδεψε”». Θυμηθείτε: Αφού η Μόνικα κοιμήθηκε με τον Πωλ ανακάλυψε πως ο ισχυρισμός του ότι δεν είχε κάνει σεξ τα τελευταία δύο χρόνια ήταν ένα ψέμα που έλεγε για να ρίχνει γυναίκες.

«Μπορούσα να δω ατμούς να βγαίνουν από το μύτη της Μάρτα Κάουφμαν (συν-δημιουργός των Friends)», λέει ο Κρέιν σχολιάζοντας την αντίδραση της συνεργάτιδάς του όταν άκουσε το κακόγουστο σχόλιο του Μάιερ για τη Μόνικα ενώ εκείνος προσπαθούσε να κατευνάσει τα πνεύματα: «Αφού είμαστε εντάξει με αυτό είμαστε καλά, πάμε παρακάτω!».

Και κάπως έτσι αυτή η πρώτη ερωτική περιπέτεια της Μόνικα προβλήθηκε στον πιλότο των Friends.

Πηγή: Entertainment Weekly