Το ραντεβού Δένδια - Τσαβούσογλου και η ασυνήθιστη κινητικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο

OZAN KOSE via Getty Images 14 Απριλίου 2021. Ο Νίκος Δενδιας φτάνει στο ελληνικό Γενικό Προξενείο της Κωνσταντινούπολης. (Photo by Ozan KOSE / AFP) (Photo by OZAN KOSE/AFP via Getty Images)

Το τετ α τετ, που θα έχει στην Άγκυρα μέσα στις επόμενες ώρες ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας με τον Τούρκο ομόλογό του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, αναμένεται να δώσει τον τόνο σε μία ημέρα έντονης κινητικότητας για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Προβλέψεις δεν χωρούν κατά κανόνα σε ανάλογες περιπτώσεις, Ωστόσο δεν θα αποτελέσει έκπληξη, εάν ο Τσαβούσογλου επιχειρήσει - κατά πάγια τακτική της τουρκικής πλευράς - να επιχειρηματολογήσει υπέρ του απευθείας διαλόγου, με ανοιχτή ατζέντα. Η Άγκυρα θεωρεί ότι αυτή είναι η σωστή μέθοδος, καθώς θα την διευκόλυνε ώστε να θέσει ζητήματα στο τραπέζι και να διαφημίσει μία σειρά μονομερών διεκδικήσεων που κατά καιρούς ”θυμάται”, προβάλει ή ακόμα και εμπλουτίζει.

Anadolu Agency via Getty Images 26 Σεπτεμβριου 2019. Φωτογραφία αρχείου. Νίκος Δένδιας και Μεβλούτ Τσαβούσογλου στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. (Photo by Cem Ozdel/Anadolu Agency via Getty Images)

Πίεση στον Ερντογάν Στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή, η τουρκική πλευρά έχει πάντως λόγους να μη θέλει να πάει στραβά αυτή η συνάντηση: - Οι ευρωτουρκικές σχέσεις κινούνται σε τέλμα. Η Τουρκία αναμένει χρήματα για το προσφυγικό και βελτίωση των πολιτικών σχέσεων με τους Ευρωπαίους, ώστε να επιδιώξει αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης. Οι Ευρωπαίοι έχουν συνδέσει τις ευρωτουρκικές σχέσεις με την αποφυγή των εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο (μιλώντας συγκεκριμένα για αυθαίρετες κινήσεις της Τουρκίας στις θαλάσσιες ζώνες της Ελλάδας και της Κύπρου) και προειδοποίησαν πρόσφατα ότι υπάρχει ένας κατάλογος κυρώσεων για την Τουρκία, που θα έρθει στο προσκήνιο εάν έχουμε νέες εντάσεις. Σε άλλες εποχές, ίσως ο Ταγίπ Ερντογάν αδιαφορούσε παγερά για αυτή την «προειδοποίηση», όμως η συγκυρία είναι κρίσιμη για τον Τούρκο Πρόεδρο για δύο επιπλέον λόγους. - Οι σχέσεις της Ουάσιγκτον με την Άγκυρα κινούνται στα όρια του «πάγου». Η νέα αμερικανική ηγεσία υπό τον Τζο Μπάιντεν δείχνει αυξημένα δημοκρατικά αντανακλαστικά, δεν βλέπει με καθόλου καλό μάτι τα μεγαλεπήβολα σχέδια Ερντογάν στην ευρύτερη περιοχή και οι δύο πρόεδροι δεν έχουν συναντηθεί επί του παρόντος. - Επιπλέον, η οικονομική κρίση στην Τουρκία γίνεται ανεξέλεγκτη. Ο πληθωρισμός καλπάζει, τα συναλλαγματικά αποθέματα είναι ανύπαρκτα και η λίρα έχει κατρακυλήσει σε βαθμό επικίνδυνο. Πλέον, οι αγορές καραδοκούν και σε κάθε πολιτικό ή διπλωματικό στραβοπάτημα δείχνουν έτοιμες να «κατασπαράξουν» την τουρκική κυβέρνηση.

OZAN KOSE via Getty Images 14 Απριλίου 2021. Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Φανάρι. (Photo by Ozan KOSE / AFP) (Photo by OZAN KOSE/AFP via Getty Images)