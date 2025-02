Welcome gifts: Πώς να εντυπωσιάσετε τους επισκέπτες του ξενοδοχείου σας από την πρώτη στιγμή

Η νέα εποχή των welcome gifts: Γιατί ένα καλάθι με φρούτα δεν αρκεί πια

Οι κλασικές επιλογές – ένα καλάθι με φρούτα ή ένα μπουκάλι κρασί – όσο ευγενικές κι αν είναι, συνήθως περνούν απαρατήρητες. Είναι αυτό που περιμένει κανείς, όχι αυτό που θα τον εντυπωσιάσει. Το δώρο καλωσορίσματος δεν πρέπει να είναι ένα ακόμα τυπικό βήμα στη λίστα των «απαραίτητων». Για να λειτουργήσει σωστά πρέπει να είναι μια ευχάριστη έκπληξη, κάτι που δεν περιμένει κανείς.

Ένα ελληνικό brand που έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη φημισμένων διεθνών resorts και boutique ξενοδοχείων – όπως το The Rooster, το Four Seasons Astir Palace, το W Barcelona, το One&Only στον Μαυρίκιο και το Costa Navarino –, αλλά και αμέτρητα πιο μικρά ξενοδοχεία, πολλές βίλες και Airbnb και έχει καθιερωθεί ως ο απόλυτος συνεργάτης για τη δημιουργία μοναδικών welcome gifts, καθώς και άλλων premium προϊόντων, όπως μπουρνούζια και πετσέτες, είναι το Sun of a Beach.