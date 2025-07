Με το ξενοδοχείο να παίζει πάντα κεντρικό ρόλο στην αφήγηση, ατμόσφαιρες εμβληματικών κινηματογραφικών έργων – The Shining (1980), In the Mood for Love (2000), The Grand Budapest Hotel (2014), Death in Venice (1971), Some Like It Hot (1959), Casablanca (1942) ενεργοποιούν ένα οπτικό και συναισθηματικό ταξίδι σε ένα σκηνικό γεμάτο ξεγνοιασιά, γοητεία και μυστήριο.

Τα εμπορικά περίπτερα μεταμορφώνονται σε δωμάτια ξενοδοχείου, ενώ οι υπόλοιποι χώροι αναπαριστούν χαρακτηριστικά στοιχεία φιλοξενίας, όπως η Είσοδος, η Ρεσεψιόν, το Φουαγιέ, και ο Ανελκυστήρας ενισχύοντας τη θεατρικότητα του χώρου.



Οι εσωτερικοί χώροι του ξενοδοχείου αναβαθμίζονται, ενώ οι εξωτερικοί διαμορφώνονται με νέα στοιχεία όπως Είσοδος, Πισίνα, Σημαίες, Παραλία, Τηλεφωνικός θάλαμος και Αποβάθρα τρένου δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία φιλοξενίας. Η συνολική σχεδίαση συνδυάζει βιομηχανικά στοιχεία με κινηματογραφικές αναφορές.

Σε μια εποχή που ο τουρισμός επαναπροσδιορίζεται γύρω από τις αξίες της σχέσης, της ουσίας και της μακροπρόθεσμης συνάφειας με τον τόπο, η φιλοξενία δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως εξυπηρέτηση αλλά ως μέσο κοινωνικής ενεργοποίησης.

Ο ταξιδιώτης δεν αναζητά απλώς πολυτέλεια ή ξεκούραση· αναζητά εμπειρίες που έχουν σημασία — που συνδέονται με την ταυτότητά του, ενισχύουν το αίσθημα του «ανήκειν» και του προσφέρουν κάτι περισσότερο από μια όμορφη εικόνα.

Ορισμένες κυρίαρχες τάσεις που διαμορφώνουν αυτό το νέο τοπίο —και οι οποίες θα καθορίσουν τη φετινή θεματολογία του συνεδριακού σκέλους του Hotel Experience— αφορούν βαθύτερες μετατοπίσεις στις προτεραιότητες των ταξιδιωτών και στις στρατηγικές των δημιουργών εμπειρίας.

Η πρώτη είναι η ανάδειξη της φιλοξενίας ως φορέα κοινωνικής σύνδεσης.

Σε έναν κόσμο όπου κυριαρχεί η αποσύνδεση και η ψηφιακή απομόνωση, η ανάγκη για πραγματική κοινότητα επανέρχεται στο προσκήνιο.

Οι χώροι φιλοξενίας καλούνται να λειτουργήσουν ως δοχεία σχέσης — όχι μόνο μεταξύ ανθρώπων, αλλά και μεταξύ του επισκέπτη και του τόπου, της μνήμης, της αφήγησης.

Παράλληλα, διαμορφώνονται νέες μικρο-κοινότητες γύρω από αξίες και κοινά ενδιαφέροντα: retreats ευεξίας, θεματικά residencies, δομές πολιτισμικής συνύπαρξης. Οι επισκέπτες συμμετέχουν ενεργά και δεν αποζητούν την ουδετερότητα του ουδέτερου “luxury”. Θέλουν να ανήκουν σε κάτι συγκεκριμένο, με σαφές περιεχόμενο.



Μια δεύτερη ισχυρή κατεύθυνση αφορά τη μετατροπή των ξενοδοχείων σε χώρους γνώσης.

Οι πιο καινοτόμοι προορισμοί λειτουργούν ως πεδία μετάδοσης εμπειρίας και καλλιέργειας: φιλοξενούν εργαστήρια, ομιλίες, συμμετοχικά πρότζεκτ — λειτουργούν όχι ως σκηνικό αλλά ως πλαίσιο εξερεύνησης.

Η υγεία και η μακροζωία δεν αποτελούν απλώς υποκατηγορίες ευεξίας· μετατρέπονται σε πρωταρχικά κριτήρια σχεδιασμού εμπειρίας. Ο επισκέπτης αναζητά αποκατάσταση και προσωπική ανασυγκρότηση. Σωματική, ψυχική, διανοητική.

Αυτή η αναζήτηση οδηγεί αναπόφευκτα στην επιστροφή στην παράδοση — όχι ως φολκλόρ, αλλά ως αναγνώριση της σοφίας που φέρει το τοπικό, το προγονικό, το τελετουργικό.

Η γαστρονομία, τα υλικά, οι ρυθμοί και οι αξίες μιας άλλης εποχής ενσωματώνονται στο σύγχρονο σχεδιασμό, όχι ως αντίθεση προς την καινοτομία, αλλά ως αντίβαρο στην υπερβολική αφαίρεση και την αποσύνδεση από το περιβάλλον και την ιστορία.



Ο επισκέπτης επιζητά εμπειρίες που έχουν ρίζες — που ενεργοποιούν τη μνήμη, προκαλούν ενσώματη αναγνώριση και λειτουργούν ως ήπια υπενθύμιση της θέσης του μέσα στον χρόνο.

Εξίσου σημαντική είναι η στροφή προς εμπειρίες με συλλογικό προσανατολισμό.

Η φιλοξενία πλέον οργανώνεται γύρω από σκοπούς που ξεπερνούν το ατομικό όφελος: κοινές δράσεις, περιβαλλοντικά εγγράμματα, έργα που φέρνουν τους επισκέπτες σε επαφή με τοπικές κοινότητες ή ευρύτερους κοινωνικούς στόχους. Η αίσθηση του “ανήκω σε κάτι που έχει σημασία” υπερισχύει της αίσθησης “έμεινα σε κάτι που μου άρεσε”.

Η περιβαλλοντική διάσταση αυτής της μετατόπισης είναι καθοριστική. Η αειφορία δεν μπορεί πια να είναι υπόσχεση· οφείλει να είναι πρακτική, απόδειξη και θέση. Οι επισκέπτες ενδιαφέρονται για το υλικό αποτύπωμα της εμπειρίας τους, αλλά και για την ηθική συνοχή του τόπου που επιλέγουν.

Μέσα σε όλα αυτά, η τεχνολογία λειτουργεί ως αθόρυβος επιταχυντής.



Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, των ψηφιακών υποδομών και των εργαλείων προσωποποίησης δεν εντυπωσιάζει, αλλά διευκολύνει: διατηρεί τη ροή, εξασφαλίζει την άνεση και προσαρμόζει την εμπειρία στον κάθε επισκέπτη χωρίς να καταργεί τον ανθρώπινο παράγοντα.

Τέλος, επανέρχεται δυναμικά η ανάγκη για εμπειρίες που δεν εξηγούνται με λέξεις αλλά βιώνονται με συναισθηματική φόρτιση και θαυμασμό.

Αυτό που τελικά ζητείται δεν είναι το «ωραίο», αλλά το αξέχαστο: αυτό που μένει, όχι επειδή φωτογραφήθηκε, αλλά επειδή άγγιξε κάτι αληθινό.

Αυτές οι τάσεις δεν λειτουργούν ως θεματικές κατηγορίες, αλλά ως πυκνά πεδία νοήματος που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουμε χώρους, εμπειρίες και προορισμούς.

Η φετινή θεματολογία του Hotel Experience φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως πλατφόρμα συνάντησης αυτών των ρευμάτων σκέψης — όχι για να τα “προβλέψει”, αλλά για να τα συζητήσει με σαφήνεια, να τα ερμηνεύσει με ακρίβεια, και να τα συνδέσει με τις πρακτικές του σήμερα.

Διαβάστε για όσα έγιναν στη πρώτη διοργάνωση του HOTEL EXPERIENCE στο Ωδείο Αθηνών, εδώ !

Στοιχεία διοργάνωσης

Τίτλος διοργάνωσης HOTEL EXPERIENCE

Τυπολογία Συνέδριο, Έκθεση

Τοποθεσία Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων

Ημερομηνία Σάββατο 18 & Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Εxperience Design & Art Direction by Flux Office / Εύα Μανιδάκη & Θανάση Δεμίρη

Διεύθυνση Παραγωγής & Καλλιτεχνική επιμέλεια Βασίλης Μπαρτζώκας/ Design Ambassador

Συμπαραγωγή και Εμπορική Διεύθυνση Άρης Μαρινάκης / Architectural Editions



Παρακολουθήστε το Hotel Experience, χωρίς κόστος συμμετοχής, με κράτηση θέσης εδώ !