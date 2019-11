Ανθρωποι σε χειμερία νάρκη: Τι κατάφεραν γιατροί στις ΗΠΑ και τι διερευνά ο ΕΟΔ

Το να τίθενται άνθρωποι σε κατάσταση αναστολής ζωτικών λειτουργιών (suspended animation), είτε για σκοπούς μεγάλων διαστημικών ταξιδιών, είτε για να διασφαλιστεί η επιβίωσή τους σε περιπτώσεις σοβαρού τραυματισμού/ ασθένειας ή απλά αδυναμίας επιβίωσης (πχ αποκλεισμού σε κάποιο απρόσιτο μέρος) αποτελεί αρκετά παλιό σενάριο της επιστημονικής φαντασίας- αλλά και αρκετά ρεαλιστικό, δεδομένων ενός πρόσφατου επιτεύγματος που παρουσίασαν γιατροί στις ΗΠΑ και μιας έρευνας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ΕΟΔ).

Όπως αναφέρεται σε αποκλειστικό δημοσίευμα του New Scientist, στο πλαίσιο δοκιμών στις ΗΠΑ με σκοπό να κερδίζεται χρόνος για την αντιμετώπιση τραυμάτων που υπό κανονικές συνθήκες θα ήταν θανατηφόρα, γιατροί έθεσαν για πρώτη φορά ανθρώπους σε κατάσταση αναστολής ζωτικών λειτουργιών (ένα είδος «χειμερίας νάρκης»). Ειδικότερα, ο Σάμιουελ Τίσερμαν, της Σχολής Ιατρικής του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ, είπε στο New Scientist πως τουλάχιστον ένας ασθενής τέθηκε από την ομάδα του σε αναστολή ζωτικών λειτουργιών. Πρόκειται για μια τεχνική υπό την ονομασία EPR (emergency preservation and resuscitation, επείγουσα συντήρηση και ανάνηψη), η οποία χρησιμοποιείται σε άτομα που εισάγοντας στο Ιατρικό Κέντρο του πανεπιστημίου στη Βαλτιμόρη με σοβαρά τραύματα και η καρδιά τους έχει σταματήσει να χτυπά, έχοντας παράλληλα χάσει πάνω από το μισό τους αίμα. Σε αυτή την περίπτωση το χρονικό περιθώριο εγχείρησης είναι πάρα πολύ μικρό, και οι πιθανότητες να επιζήσει ο ασθενής εξαιρετικά χαμηλές.