Μετά από δεκαπέντε χρόνια υπερφορολόγησης, οι Έλληνες πολίτες ακούνε ξανά την υπόσχεση για «ανάσα» στη φορολογία. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ετοιμάζεται να ανέβει στο βήμα της ΔΕΘ και να ανακοινώσει αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος που θα αγγίξουν –υποτίθεται– 4 εκατομμύρια φορολογούμενους. Μισθωτοί, συνταξιούχοι, αγρότες, αυτοαπασχολούμενοι και ιδιοκτήτες ακινήτων περιμένουν να δουν αν αυτή τη φορά η κυβέρνηση θα τους δώσει πραγματική ελάφρυνση ή αν όλα θα μείνουν στη σφαίρα της επικοινωνίας.

Η αλήθεια είναι πως η Ελλάδα παραμένει πρωταθλήτρια στους έμμεσους φόρους, με τεράστια επιβάρυνση για τη μεσαία τάξη. Από τον ΕΝΦΙΑ μέχρι τον ΦΠΑ στο 24%, το βάρος έπεφτε πάντα στον ίδιο λογαριασμό, στον πολίτη που προσπαθεί να πληρώσει το ρεύμα, το σούπερ μάρκετ και το νοίκι. Σήμερα, η κυβέρνηση επιχειρεί να πείσει ότι αλλάζει σελίδα.

Βασικό μέτρο, η μείωση του φορολογικού συντελεστή για τα εισοδήματα 10.000€ έως 14.000€ ή 16.000€ στο 15%-18% από 22% σήμερα και η εφαρμογή του υψηλού συντελεστή 44% σε εισοδήματα από 45.000€ ή από 50.001€ και πάνω. Διορθώσεις θα γίνουν και στην κλίμακα για τα εισοδήματα από ενοίκια.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι φοροελαφρύνσεις εξετάζεται να ισχύσουν αναδρομικά από το 2025, ώστε να φανούν άμεσα στα εκκαθαριστικά του 2026. Όπως επισημαίνουν στη HuffPost, ένας μισθωτός με εισόδημα 1.400 € τον μήνα μπορεί να δει όφελος 400–500 € τον χρόνο. Όμως, η μεγάλη εικόνα δεν αλλάζει. Η Ελλάδα παραμένει χώρα με υπερφορολογημένη μεσαία τάξη. Ο μικρός επαγγελματίας συνεχίζει να πληρώνει από το πρώτο ευρώ, ο αγρότης βρίσκεται στην ίδια παγίδα τεκμηρίων, ενώ όποιος καταφέρνει να αυξήσει το εισόδημα του αισθάνεται ότι η εφορία είναι ο… συνέταιρος με τον οποίο μοιράζεται τα κέρδη του.

Η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να εμφανίσει το νέο φορολογικό ως «σημαντική μεταρρύθμιση», η αντιπολίτευση θα το αμφισβητήσει… Στην πράξη, πρόκειται για μερικές διορθώσεις σε ένα σύστημα που εξακολουθεί να πιέζει ασφυκτικά τη μεσαία τάξη. Οι πολίτες χρειάζονται κάτι παραπάνω από «παράθυρα» ανακούφισης: Χρειάζονται ένα φορολογικό σύστημα δίκαιο, σταθερό και προβλέψιμο.

Γιατί, αν κάθε μείωση φόρου συνδέεται με τις εκλογές, τότε η φορολογία δεν θα γίνει ποτέ εργαλείο ανάπτυξης — θα παραμείνει όμηρος της πολιτικής σκοπιμότητας…

















