Τη δική του παρουσία στη ΔΕΘ ξεκίνησε Πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης. Παρασκευή 20.00 η κεντρική ομιλία του, με προτάσεις του Κινήματος για την οικονομία, τη δικαιοσύνη, τη στέγαση και τις μεταρρυθμίσεις στο κράτος, καθώς και το όραμά του για ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο που θα δίνει δεύτερη ευκαιρία σε κάθε πολίτη.

Την επομένη, Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, στις 11:00 ώρα, θα πραγματοποιήσει περιήγηση στα περίπτερα της ΔΕΘ, συνομιλώντας με εκθέτες, επιχειρηματίες και εργαζομένους, προκειμένου να ενημερωθεί για τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, τις επενδυτικές πρωτοβουλίες και τις προοπτικές ανάπτυξης της χώρας.

Advertisement

Advertisement