Eντατικοποίηση της δουλειάς, ατελείωτα ωράρια, χωρίς ρεπό και χωρίς να πληρώνονται οι εργαζόμενοι αυτά που τους αναλογούν, κακής ποιότητας υπηρεσίες, κατώτερες των προσδοκιών των τουριστών, που δυσφημούν και βάζουν σε κίνδυνο το καλό ‘brand name’ της χώρας…

Αυτή είναι, σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζόμενων στον Επιστισμό Τουρισμό, η εικόνα της φετινής τουριστικής σεζόν με το αποτύπωμα των 80.000 κενών θέσεων εργασίας να είναι πλέον ορατό σε όλους…

Οι καταγγελίες στην ΠΟΕΕΤ και στα πρωτοβάθμια σωματεία είναι χιλιάδες και αφορούν κυρίως την καταστρατήγηση των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας, της εργατικής νομοθεσίας εν γένει και την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας!

Στο νησί της Κω συμβάσεις διαρκείας ενός μήνα που καθιστούν τους εργαζόμενους ομήρους, εκτοξεύοντας την επισφάλεια της εργασίας και την αβεβαιότητα.

Στο Γύθειο απολύσεις με προειδοποίηση μέσα στη σεζόν για να γλυτώσει ο εργοδότης την νόμιμη αποζημίωση!

Στην Πρέβεζα απολύσεις χωρίς λόγο και χτυπήματα από την ψηφιακή κάρτα να μην ανιχνεύονται από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Στη Σαντορίνη απολύσεις γιατί οι εργαζόμενοι ζήτησαν να εφαρμοστεί η εργατική νομοθεσία.

Στη Εύβοια ξενοδόχοι χτυπούν την ψηφιακή κάρτα εργασίας οι ίδιοι ή οι διευθυντές τους.

Στην εστίαση η κατάσταση είναι ακόμη πιο δύσκολη μιας και η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας έχει λήξει, «είμαστε στη διαδικασία μεσολάβησης στον ΟΜΕΔ με υπαιτιότητα των εργοδοτών που δεν καταλαβαίνουν πως τα μνημόνια έχουν τελειώσει προβάλλοντας παράλογες και μαξιμαλιστικές απαιτήσεις και ήδη τροποποιούν τις συμβάσεις των εργαζομένων μειώνοντας μισθούς, περικόπτοντας επιδόματα- δικαιώματα και αυξάνουν τα ωράρια κατά παράβαση της νομοθεσίας και φυσικά καταστρατηγούν την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας», δηλώνει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γιώργος Χότζογλου για να συμπληρώσει: «Φυσικά ούτε λόγος για απόδοση δώρων και επιδομάτων αδείας και μετά αναρωτιούνται γιατί δεν βρίσκουν προσωπικό!»

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας του κλάδου, όλα αυτά συμβαίνουν υπό την ανοχή του Υπουργείου Εργασίας και την αδυναμία της ανεξάρτητης αρχής της επιθεώρησης εργασίας λόγο υποστελέχωσης να ελεγχθούν οι επιχειρήσεις. «Ως ΠΟΕΕΤ δηλώνουμε πως έχουμε φτάσει στα όρια ανοχής μας για τα όσα συμβαίνουν στον κλάδο του επισιτισμού – τουρισμού και σχεδιάζουμε την δυναμική απάντησή μας αν συνεχιστεί αυτή η αντιμετώπιση από το κράτος και την εργοδοσία. Επιτέλους ας καταλάβουν όλοι πως είμαστε άνθρωποι και όχι αριθμoί!»