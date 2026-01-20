Παράνομες χρεώσεις στους λογαριασμούς καταθέσεων καταγγέλει η Ένωση Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ) και ζητάει από «το υπουργείο Ανάπτυξης, που έχει την εποπτεία και εφαρμογή της νομοθεσίας, να αναλάβει την ευθύνη για την προστασία των καταναλωτών και να επιβάλλει κυρώσεις στις τράπεζες».

Η ΕΚΠΟΙΖΩ ζητά την άμεση παρέμβαση του υπουργείου για τη χρήση καταχρηστικών συμβατικών όρων από τις τράπεζες ώστε να προστατεύσει τους καταναλωτές από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και αδιαφανείς και αδικαιολόγητες προμήθειες.

Advertisement

Advertisement

Εθνική Τράπεζα και Alpha Bank

Σε ανακοίνωσή της η ΕΚΠΟΙΖΩ αναφέρει:

Μετά την Εθνική Τράπεζα και η Alpha Bank προβαίνει σε μονομερή μετατροπή των καταθετικών λογαριασμών των καταναλωτών, επιβάλλοντας μηνιαίες χρεώσεις. Η ΕΚΠΟΙΖΩ δέχεται πλήθος νέων καταγγελιών από καταναλωτές σχετικά με επιστολές που η Alpha Bank έστειλε πρόσφατα σε πελάτες της. Οι επιστολές αυτές ενημερώνουν – με τρόπο αδιαφανή και παραπλανητικό και με το πρόσχημα παροχής δήθεν προνομίων – ότι από την 1η Φεβρουαρίου 2026 οι δωρεάν καταθετικοί λογαριασμοί θα ενταχθούν αυτόματα στο πακέτο συναλλαγών myAlpha Benefit Base, με μηνιαία συνδρομή 0,80 ευρώ.

H μετατροπή αυτή αφορά λογαριασμούς που έως σήμερα δεν έφεραν καμία επιβάρυνση και αναμένεται να επηρεάσει δυσμενώς χιλιάδες καταναλωτές στο άμεσο μέλλον, ιδιαίτερα σε όσους ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, καθώς και εκείνους που δεν έχουν τη δυνατότητα ψηφιακής διαχείρισης των λογαριασμών τους με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εναντιωθούν εγκαίρως στους νέους αυτούς όρους.

Οι καταναλωτές, εφόσον δεν επιθυμούν τη μετατροπή του λογαριασμού τους, θα πρέπει να δηλώσουν την άρνησή τους έως τις 30 Ιανουαρίου 2026. Εάν δεν το πράξουν εγκαίρως, η αδράνεια αυτή μεταφράζεται αυτόματα ως σιωπηρή αποδοχή της χρέωσης και των νέων συμβατικών όρων. Πρόκειται για πρακτική απαράδεκτη και καταχρηστική και ως τέτοια έχει κριθεί και με αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι συνδικαιούχοι στον λογαριασμό, θα πρέπει να ενημερωθούν από τον δικαιούχο και να εναντιωθούν από κοινού για να ματαιώσουν την αυθαίρετη μετατροπή των συμβάσεών τους. Επίσης, έως την απενεργοποίηση της υπηρεσίας, η συνδρομή του τρέχοντος μήνα που έχει ήδη χρεωθεί δεν επιστρέφεται!

Η ΕΚΠΟΙΖΩ υπενθυμίζει ότι έστειλε, στις 30/12/2025, Εξώδικη Πρόσκληση κατά της Alpha Bank αναφορικά με τη μονομερή τροποποίηση της υφιστάμενης συμβατικής σχέσης και την αλλαγή βασικών χαρακτηριστικών των υφιστάμενων λογαριασμών, καλώντας τη να παύσει την παράνομη συμπεριφορά, όπως και τη χρέωση της μηνιαίας συνδρομής των 0,80 ευρώ, εφόσον δεν έχει εξασφαλίσει τη ρητή συγκατάθεση του πελάτη/καταναλωτή. Επιπλέον, την καλεί να απέχει από οποιαδήποτε παραπλανητική και ανακριβή ενημέρωση σχετικά με τις δυνατότητες και τα οφέλη του πακέτου. Παράλληλα, η τράπεζα καλείται να διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία των υφιστάμενων λογαριασμών, χωρίς οποιασδήποτε μορφή επιβάρυνσης. Η Alpha Bank, με την από 13/01/2026 Εξώδικη Απάντησή της, εμμένει στην αυθαίρετη και καταχρηστική μετατροπή των λογαριασμών, μέσω αβάσιμων και προσχηματικών ισχυρισμών.

Η ΕΚΠΟΙΖΩ σημειώνει ότι έχει, ήδη, προβεί σε κατάθεση αντιπροσωπευτικής αγωγής κατά της Εθνικής Τράπεζας στο Πολυμελές Πρωτοδικείο της Αθήνας για την ίδια αιτία, η οποία εκδικάζεται αύριο Τετάρτη 21 Ιανουαρίου ενώ υπογραμμίζει ότι οι δικαστικές ενέργειές της θα επεκταθούν και σε κάθε άλλη τράπεζα που ακολουθεί ανάλογες πρακτικές. Και ασφαλώς, και σε άλλες αδιαφανείς, αδικαιολόγητες και παράνομες προμήθειες που επιβαρύνονται οι καταναλωτές καθημερινά στις τραπεζικές τους συναλλαγές.

Τέλος, η ΕΚΠΟΙΖΩ καλεί τους καταναλωτές/πελάτες κάθε τράπεζας που επιβάλλει χρέωση στους καταθετικούς λογαριασμούς, να διαμαρτύρονται γραπτώς με τη συμπλήρωση σχετικού υποδείγματος στην ιστοσελίδα της.