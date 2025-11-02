Σε μια Ελλάδα που γερνάει γρηγορότερα απ’ όσο ανανεώνεται, οι πολύτεκνες οικογένειες θα έπρεπε να είναι το πιο προστατευμένο κοινωνικό κεφάλαιο. Αντί γι’ αυτό, βρίσκονται αντιμέτωπες με τη φορολογική πίεση, την ακρίβεια και την κρατική αδιαφορία.

Όπως επισημαίνει η Ανώτατη Συνομοσονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, η χώρα μας αναδεικνύεται, σύμφωνα με πρόσφατη ευρωπαϊκή έρευνα, ως η ακριβότερη χώρα για την ανατροφή παιδιών, με το κόστος ανά παιδί να φτάνει στο 39% του κόστους διαβίωσης ενός ενήλικα. Πίσω από αυτό το νούμερο κρύβεται μια σκληρή πραγματικότητα: Οικογένειες που παλεύουν για αξιοπρεπή στέγη, τροφή, εκπαίδευση και ασφάλεια, σε ένα περιβάλλον όπου το «πολλά παιδιά» ισοδυναμεί με «οικονομική επισφάλεια».

Το φορολογικό σύστημα εξακολουθεί να τιμωρεί την οικογένεια αντί να τη στηρίζει. Ο ΕΝΦΙΑ δεν λαμβάνει υπόψη τις στεγαστικές ανάγκες των πολυτέκνων, τα τεκμήρια «πολυτελούς διαβίωσης» αποκλείουν χιλιάδες οικογένειες από κοινωνικές παροχές, ενώ η ελάφρυνση των βαρών σταματά στα χαμηλά εισοδήματα, αφήνοντας εκτός όσους πραγματικά συντηρούν μεγάλες οικογένειες με μεσαίο εισόδημα. Τα επιδόματα τέκνων (Α21) παραμένουν καθηλωμένα, χωρίς αναπροσαρμογή με βάση τον πληθωρισμό, ενώ η κατάργηση της ισόβιας τιμητικής σύνταξης των πολύτεκνων μητέρων αφαίρεσε ακόμη και το ελάχιστο συμβολικό ευχαριστώ από την Πολιτεία, επισημαίνεται από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων.



Τα 5 βασικά αιτήματα της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (ΑΣΠΕ)

Δίκαιη φορολογία με αναπροσαρμογή του ΕΝΦΙΑ βάσει στεγαστικών αναγκών και επέκταση των μειωμένων συντελεστών εισοδήματος για πολυτέκνους.



Κατάργηση των τεκμηρίων «πολυτελούς διαβίωσης» για αυτοκίνητα και κατοικίες που εξυπηρετούν βασικές οικογενειακές ανάγκες.



Αναμόρφωση των επιδομάτων τέκνων (Α21) με επικαιροποίηση βάσει τιμαρίθμου και κατάργηση των εισοδηματικών κριτηρίων για τους πολυτέκνους.



Επαναφορά της ισόβιας τιμητικής σύνταξης για τις πολύτεκνες μητέρες, ως αναγνώριση της προσφοράς τους στην κοινωνία.



Ενεργοποίηση μέτρων χωρίς δημοσιονομικό κόστος, όπως ελεύθερες μετεγγραφές φοιτητών, προτεραιότητα στις προσλήψεις και ειδικά ποσοστά για πολυτέκνους στο Δημόσιο.

Και όμως, όπως σημειώνεται με αφορμή την Ημέρα Πούτεκνης Οικογένειας, υπάρχουν μέτρα χωρίς δημοσιονομικό κόστος που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν άμεσα: Προτεραιότητα στις προσλήψεις, ελεύθερες μετεγγραφές φοιτητών, ποσοστώσεις σε νοσηλευτές και δημόσιες θέσεις.

Καθώς πλησιάζει η Ημέρα της Πολύτεκνης Οικογένειας, την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, η μνήμη των Αγίων Τερεντίου και Νεονίλλης υπενθυμίζει πως η οικογένεια υπήρξε πάντα θεμέλιο δύναμης του ελληνισμού. Το ζητούμενο σήμερα δεν είναι ο εορτασμός, αλλά η αναγνώριση στην πράξη ότι οι πολύτεκνες οικογένειες δεν είναι βάρος, αλλά η τελευταία γραμμή άμυνας της χώρας απέναντι στη δημογραφική κατάρρευση…