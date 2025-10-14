Η αντίστροφη μέτρηση για τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου, και μαζί της μπαίνει σε εφαρμογή ο μηχανισμός της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων) για τη διασταύρωση των στοιχείων και την αυτόματη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης στους δικαιούχους.

Για να διασφαλιστεί ότι τα ποσά θα καταβληθούν χωρίς καθυστερήσεις και λάθη, η ΑΑΔΕ θέτει σαφείς και υποχρεωτικούς κανόνες στα παραστατικά πώλησης.

Τα τρία στοιχεία «κλειδιά»

Κάθε παραστατικό πώλησης πετρελαίου θέρμανσης (κωδικοί 30-Diesel Heating και 31-Diesel Heating premium), που αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ, πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει:

ΑΦΜ του αγοραστή (αντισυμβαλλόμενου),

Κωδικό και ποσότητα καυσίμου,

Αριθμό Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος του ακινήτου για το οποίο γίνεται η αγορά.

Χωρίς αυτά τα τρία στοιχεία, υπάρχει κίνδυνος να μην εγκριθεί η πληρωμή του επιδόματος, ακόμη κι αν ο δικαιούχος πληροί όλα τα εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια.

Πώς διαβιβάζονται τα παραστατικά

Οι επιχειρήσεις εμπορίας πετρελαίου έχουν δύο τρόπους να στείλουν τα δεδομένα στην ΑΑΔΕ:

Μέσω Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (στην πλατφόρμα myDATA) — όπου είναι υποχρεωτική η επιλογή της ένδειξης «Επίδομα Θέρμανσης».

Μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ) στο πληροφοριακό σύστημα e-send.

Στην πλατφόρμα myΘέρμανση, οι πολίτες μπορούν να ελέγξουν αν ο Αριθμός Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος είναι σωστά καταχωρισμένος. Εφόσον περάσει επιτυχώς ο έλεγχος, επιστρέφεται αυτόματα ο Ταχυδρομικός Κώδικας της παροχής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ my1521:

Τηλεφωνικά στο 1521, από Δευτέρα έως Παρασκευή (07:00 – 20:00).

Ψηφιακά στο my1521, επιλέγοντας: Κοινωνική Πολιτική > Επιδόματα > Επίδομα θέρμανσης – myΘέρμανση, διαθέσιμο 24/7.