Από την 1η Νοεμβρίου 2023, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ξεκίνησε την προετοιμασία για το ψηφιακό ευρώ. Στόχος, να αποτελέσει το ψηφιακό ισοδύναμο των μετρητών, με την ίδια αξία και δυνατότητα χρήσης σε ολόκληρη την Ευρωζώνη, ακόμα και offline. Όμως, το ερώτημα είναι: Θέλουν οι πολίτες το ψηφιακό ευρώ;

Πανευρωπαϊκή έρευνα



Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Καταναλωτών (BEUC) σε 10 ευρωπαϊκές χώρες και περισσότερους από 10.000 πολίτες, (με τη συμμετοχή της ελληνικής οργάνωσης ΕΚΠΟΙΖΩ), αποκαλύπτει τις πραγματικές ανησυχίες των καταναλωτών:

Το 55% ζητά ασφάλεια και αξιοπιστία. ➝ 1 στους 5 έχει πέσει ήδη θύμα απάτης.

➝ Στην Ελλάδα, 14,8% υπέστη υποκλοπή λογαριασμού. Το 53% ζητά ευκολία στη χρήση. ➝ Τα «κολλήματα» και τα τεχνικά σφάλματα τους διώχνουν πίσω στα μετρητά. Το 49% ζητά συναλλαγές δωρεάν. Ή με ελάχιστες χρεώσεις. Το 87% απαιτεί οι πληρωμές να είναι απολύτως δωρεάν. Κάθε είδους Το 81% ανησυχεί για την ιδιωτικότητα. ➝ Οκτώ στους δέκα δεν εμπιστεύονται ότι τα δεδομένα τους θα μείνουν προστατευμένα. Το 44% ζητά αποζημίωση . Με απλές και άμεσες διαδικασίες σε περίπτωση απάτης. Το 85% θέλει να παραμείνουν τα μετρητά. ➝ Οι πολίτες φοβούνται ότι θα χάσουν το δικαίωμα επιλογής.



Το ψηφιακό ευρώ υπόσχεται εκσυγχρονισμό. Όμως, οι πολίτες στέλνουν σαφές μήνυμα: Χωρίς ασφάλεια, διαφάνεια και σεβασμό στην ιδιωτικότητα, το νέο μέσο πληρωμής δεν θα κερδίσει την εμπιστοσύνη τους.

