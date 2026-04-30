Κύκλος εργασιών €1,4 δισ. αυξημένος κατά 11%, χάρη στην ανάπτυξη του τομέα των Κατασκευών και τη διεύρυνση στους τομείς ΣΔΙΤ – Παραχώρησης και Facility Management

€207 εκατ. pro forma προσαρμοσμένο EBITDA, από €87 εκατ. το 2024

Υψηλό ανεκτέλεστο, με νέα έργα €1 δισ.

Συμφωνίες για πώληση LNG που από το 2030 θα παράγουν ισχυρά έσοδα

Δημιουργία ενός πολυδιάστατου Ομίλου Συμμετοχών με ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική

Ισχυρές οικονομικές επιδόσεις κατέγραψε ο Όμιλος AKTOR το 2025, οι οποίες όχι μόνο επιβεβαιώνουν, αλλά και ξεπερνούν τις εκτιμήσεις που είχε παρουσιάσει η Διοίκηση του Ομίλου τον Οκτώβριο του 2024, όπως παρουσιάζεται στις Οικονομικές Καταστάσεις για το 2025 που ανακοινώθηκαν σήμερα στο Χρηματιστήριο Euronext Athens.

Σε μια χρονιά-ορόσημο για την ιστορία του, ο Όμιλος AKTOR πραγματοποίησε σημαντικές εξαγορές, διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιό του σε όλους σχεδόν τους τομείς δραστηριότητάς του και υλοποιώντας αξιοσημείωτες επενδύσεις. Ταυτόχρονα ολοκλήρωσε έναν δυναμικό, σύνθετο και ολιστικό εταιρικό μετασχηματισμό, που οδήγησε στη δημιουργία ενός πολυδιάστατου Ομίλου Συμμετοχών με νέα οργανωτική δομή και λειτουργικό μοντέλο, ενισχύοντας την καθετοποίηση, την εταιρική διακυβέρνηση και την αναπτυξιακή δυναμική του.

Συνέπεια λόγων και πράξεων

Σχολιάζοντας τις οικονομικές καταστάσεις του 2025, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου δήλωσε: «Το 2025 ήταν η χρονιά που επιταχύναμε την προσπάθεια να κάνουμε τον Όμιλο AKTOR μεγάλο και ισχυρό, εφαρμόζοντας με συνέπεια και αποφασιστικότητα όλα όσα υποσχεθήκαμε πριν από 1,5 χρόνο και καταγράφοντας επιδόσεις που υπερβαίνουν τις δεσμεύσεις μας. Υλοποιήσαμε έναν δυναμικό εταιρικό μετασχηματισμό, αξιοποιήσαμε στο έπακρο όλες τις ευκαιρίες της αγοράς, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, με σταθερή προτεραιότητα την περαιτέρω ενίσχυση του Ομίλου μας. Σήμερα, ο Όμιλος AKTOR είναι ένας πολυσχιδής επιχειρηματικός οργανισμός, που επιτυγχάνει εντυπωσιακά αποτελέσματα, διασφαλίζοντας παράλληλα τις προοπτικές του για μέλλον».

Ο κ. Εξάρχου πρόσθεσε: «Διαθέτουμε πλέον το υγιέστερο – και ένα από τα μεγαλύτερα – χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων στην Ελλάδα, το οποίο διευρύνουμε με έργα που μάς προσφέρουν ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια για το μέλλον. Μέσα από την ανάληψη έργων νέας γενιάς, πετύχαμε ισχυρή καθαρή κερδοφορία στον τομέα των Κατασκευών. Στην ενέργεια, συνεπείς με τον σχεδιασμό μας, σχηματίσαμε ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ, που βαθμιαία θα μας καταστήσει πρωταγωνιστή στην ενεργειακή αγορά της Ελλάδας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής.

Διακρίναμε εγκαίρως τις ευνοϊκές διεθνείς συγκυρίες και εισήλθαμε στον χώρο του LNG, στον οποίο επενδύουμε στρατηγικά. Με την εμπιστοσύνη των μετόχων μας και της επενδυτικής κοινότητας στο όραμά μας, αντλήσαμε το 2025 σημαντικά κεφάλαια ύψους €340 εκατ. που μας επιτρέπουν με ασφάλεια να ισχυροποιήσουμε τον Όμιλο περαιτέρω. Και η κεφαλαιοποίησή μας στο Χρηματιστήριο, η οποία ξεπερνά πλέον τα €2,2 δισ., αντανακλά αυτήν την προσπάθεια, επιβεβαιώνοντας τη συνέπεια της στρατηγικής μας, καθώς και τις προοπτικές που διαβλέπει η επενδυτική κοινότητα στον Όμιλό μας.

Στον Όμιλο AKTOR είμαστε προσηλωμένοι στη συνέπεια μεταξύ λόγων και πράξεων: Δεσμευόμαστε. Υλοποιούμε. Εξασφαλίζουμε το μέλλον. Και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε σκληρά για να φέρουμε, μαζί με τους 7.000 εργαζομένους μας, αξία για τους μετόχους μας και την κοινωνία».

Βασικές Οικονομικές Επιδόσεις

Εξαπλάσιος τζίρος από το 2022, με ισχυρό μερίδιο από τον ιδιωτικό τομέα και εξωστρέφεια

Το 2025, ο Όμιλος κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις, με τα έσοδά του να αυξάνονται από €1,255 εκατ. σε €1,395 δισ., επιτυγχάνοντας αύξηση 11%, χάρη στην ανάπτυξη του τομέα των Κατασκευών και την διεύρυνση του αποτυπώματος στους τομείς του Facility Management και των έργων ΣΔΙΤ και Παραχώρησης, με τα έσοδα ιδιωτικού τομέα και των έργων ΣΔΙΤ να αντιπροσωπεύουν το 45% του κύκλου εργασιών. Σημαντικός είναι και ο ρόλος των δραστηριοτήτων εξωτερικού, από τις οποίες παρήχθη περίπου το 25% των εσόδων. Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου είναι πλέον έξι φορές μεγαλύτερος από το 2022, έτος κατά το οποίο εισήλθε στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας η Winex Investments.

Αυξημένα κατά 137% τα προσαρμοσμένα pro forma EBITDA

Το 2025, τα pro forma προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ενοποιώντας τις εξαγορασθείσες εταιρείες σε ετήσια βάση, ενισχύθηκαν σημαντικά, ανερχόμενα σε €207 εκατ. από €87 εκατ. το 2024 (αύξηση 137%).

Αφαιρουμένων εφάπαξ έκτακτων δαπανών, που δεν θα επαναληφθούν σε επόμενες χρήσεις, τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €41 εκατ. από σχεδόν ουδέτερο αποτέλεσμα το 2024 και αρνητικά κέρδη στις προηγούμενες χρήσεις. Τα μεικτά κέρδη ανήλθαν σε €182 εκατ., αυξημένα κατά 47% σε σχέση με το 2024. Ενώ τα καθαρά κέρδη ξεπέρασαν τα €15 εκατ. έναντι €3,7 εκατ. κατά την προηγούμενη χρήση (αύξηση 309%).

Υγιής κεφαλαιακή διάρθρωση

Τα ίδια κεφάλαια άγγιξαν τα €400 εκατ., τα ταμειακά διαθέσιμα τα €324 εκατ. και ο καθαρός δανεισμός με αναγωγή διαμορφώθηκε σε €144 εκατ., αντανακλώντας την υγιή κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου.

Η σημαντική αύξηση του καθαρού δανεισμού, ο οποίος έφτασε τα €861 εκατ., οφείλεται στον δανεισμό που μεταφέρθηκε στον Όμιλο από τις εξαγορές που έγιναν το 2025. Σημειωτέον ότι ο συγκεκριμένος δανεισμός εξυπηρετείται από τις ροές των εξαγορασθεισών εταιρειών, έχει ορίζοντα ωρίμασης πέραν του 2030 και δεν επιβαρύνει ουσιαστικά την μητρική (non – recourse basis).

Υψηλό ανεκτέλεστο, με νέα έργα €1 δισ.

Παρά την παράδοση αρκετών έργων, χάρη στην εξασφάλιση νέων σημαντικών συμβάσεων (συνολικά, κατά τη διάρκεια του 2025 υπεγράφησαν νέες συμβάσεις έργων ύψους σχεδόν 1 δισ.), το ανεκτέλεστο αυξήθηκε στα €4,7 δισ. – από €4,6 δισ. πέρυσι.

Κεφαλαιοποίηση – ρεκόρ

Η κεφαλαιοποίηση του Ομίλου AKTOR έχει φτάσει τα €2,2 δισ. και είναι 10 φορές μεγαλύτερη περίπου από το 2022.

Σημαντικά σημεία ανά Τομέα Δραστηριότητας

Success story στον Κατασκευαστικό τομέα

Ο κατασκευαστικός τομέας παρήγαγε €1,289 δισ., δηλαδή το 91% των εσόδων του Ομίλου AKTOR και πέτυχε τη ριζική αναστροφή των μεγεθών του με ισχυρή κερδοφορία ύψους €34 εκατ., από ζημίες €9 εκατ. πέρυσι, αναλαμβάνοντας, υλοποιώντας και παραδίδοντας μεγάλα έργα υποδομής σε Ελλάδα και εξωτερικό και καταγράφοντας προσαρμοσμένα EBITDA ύψους €141 εκατ., αυξημένα κατά 70% σε σχέση με €83 εκατ. το 2024.

Χτίσιμο ισχυρού χαρτοφυλακίου στον τομέα Παραχωρήσεων – ΣΔΙΤ

Το 2025, ο Όμιλος AKTOR ολοκλήρωσε την εξαγορά της εταιρείας ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, η οποία συνέβαλε στη διεύρυνση του αποτυπώματός του στην αγορά. Πλέον ο Όμιλος διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα και το υγιέστερο χαρτοφυλάκιο έργων ΣΔΙΤ και Παραχώρησης στην Ελλάδα. Συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης εισόδου του Ομίλου AKTOR στο μεγάλο έργο παραχώρησης του ΒΟΑΚ, προϋπολογισμού €2 δισ., ο Όμιλος συμμετέχει σήμερα σε 16 έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης και σε δεκάδες ακόμη σχετικούς διαγωνισμούς επερχόμενων έργων.

Σημαντικές εξαγορές στον τομέα ΑΠΕ που διαμορφώνουν ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο

Από το 2025, έως και σήμερα, ο Όμιλος AKTOR έχει προχωρήσει σε σειρά εξαγορών που ενισχύουν το χαρτοφυλάκιο των ΑΠΕ. Θα διαθέτει μέχρι το τέλος του 2026 εν λειτουργία, έργα φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος 420 MW και σταθμούς αποθήκευσης με μπαταρίες ισχύος 100 MW. Το χαρτοφυλάκιο, το οποίο θα βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη εντός των προσεχών μηνών, αναμένεται να εισφέρει στον Όμιλο ετήσιο EBITDA περί τα €33,7 εκατ. Επίσης, διαθέτει χαρτοφυλάκιο αιολικών σταθμών ισχύος 145 MW και ορίζοντα θέσης σε λειτουργία περί το τέλος του 2028, με εκτιμώμενα ετήσιο EBITDA περί τα €25 εκατ. Επιπλέον, βρίσκονται σε διαδικασία ωρίμασης έργα ΑΠΕ και αποθήκευσης ενέργειας, η αθροιστική ισχύς των οποίων θα υπερβαίνει το 1,3 GW και από την εξέλιξη μέρους τους, σε συνδυασμό με στοχευμένες εξαγορές, αναμένεται να επιτευχθεί ο στρατηγικός στόχος ανάπτυξης του τομέα των ΑΠΕ, με επενδύσεις που υπερβαίνουν το €1δισ. έως την περίοδο 2028 – 2029.

Ο πρώτες μακροχρόνιες συμφωνίες στον τομέα LNG

Το 2025, ο Όμιλος AKTOR εισήλθε στον τομέα του Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) και στη συνέχεια υπέγραψε 20ετή εμπορική συμφωνία με την ALBGAZ της Αλβανίας για την προμήθεια, σε ετήσια βάση, 1 BCM φυσικού αερίου, με εκτιμώμενα έσοδα €6 δισ. στην διάρκεια της σύμβασης. Επιπλέον, έχει υπογράψει 20ετή συμφωνία με την ALUMINIJ INDUSTRIES της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης (και την μητρική της M.T. Abraham) για την προμήθεια 0,5 BCM φυσικού αερίου σε ετήσια βάση, με εκτιμώμενα έσοδα €3 δισ. στην διάρκεια της σύμβασης, καθώς και Μνημόνια Κατανόησης (MoU) για την μακροχρόνια πώληση LNG με εταιρείες από την Βουλγαρία, την Ουκρανία και τη Ρουμανία. Τα εκτιμώμενα κέρδη EBITDA του συνόλου των συμφωνιών που έχουν ήδη υπογραφεί ή δρομολογηθεί, θα προσεγγίσουν το 2030, σε ετήσια βάση τα €90 εκατ., ήτοι τα €1,8 δισ. στην εικοσαετία.

Ισχυρή ανάπτυξη στο Facility Management

Το 2025 ο τομέας της Διαχείρισης Εγκαταστάσεων πέτυχε σημαντική βελτίωση της οικονομικής του απόδοσης, καταγράφοντας κέρδη €7 εκατ. από ζημίες σχεδόν €1 εκατ. κατά το προηγούμενο έτος. Ο Όμιλος AKTOR εξαγόρασε το 55% εταιρειών του Ομίλου Oceanic, εδραιώνοντας τη θέση του στην αγορά, ενώ είναι δυναμικά ενεργός στη Μέση Ανατολή, με ισχυρό χαρτοφυλάκιο έργων, έχοντας αναλάβει το 2025 νέες σημαντικές συμβάσεις στη γεωγραφική περιοχή, όπου διαθέτει ανεκτέλεστο ύψους €265 εκατ.