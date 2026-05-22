Στην «κόκκινη ζώνη» θα βρίσκονται τον Ιούλιο και τον Αύγουστο οι αγορές πετρελαίου, καθώς τα παγκόσμια αποθέματα μειώνονται πριν από την καλοκαιρινή ταξιδιωτική περίοδο λόγω της τεράστιας έλλειψης εξαγωγών πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή.

Αυτό προειδοποίησε χθες ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας Φατίχ Μπιρόλ, υποστηρίζοντας ότι η μόνη λύση για το ενεργειακό σοκ που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν είναι το πλήρες και άνευ όρων άνοιγμα του στενού του Ορμούζ.

Μιλώντας στο think tank του Λονδίνου Chatham House, ο Μπιρόλ δήλωσε ότι οι χώρες μέλη του IEA πρόκειται να απελευθερώσουν περισσότερα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου, από αυτά του Μαρτίου, καθώς το 80% των αποθεμάτων αυτών δεν έχουν απελευθερωθεί.

Προειδοποίησε ωστόσο, ότι ενώ οι αποθήκες αδειάζουν δεν έρχεται νέο πετρέλαιο από τη Μέση Ανατολή ενώ η ζήτηση αυξάνεται κυρίως λόγω της ταξιδιωτικής περιόδου.

Ο Μπιρόλ δήλωσε ότι «δεν είχε υπολογίσει ποτέ πόσο ισχυρή μπορεί να είναι η σκοτεινή και μακρά σκιά της γεωπολιτικής στον ενεργειακό τομέα», αποκαλύπτοντας ότι πάντα φοβόταν ότι εξτρεμιστικά κόμματα στην Ευρώπη θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν ευκαιριακά τον επερχόμενο πληθωρισμό για να υποστηρίξουν την αποτυχία υπαρχόντων πολιτικών συστημάτων, αλλά όχι έναν Αμερικανικό πόλεμο.

Όσο για το Ιράν ο Μπιρόλ εκτιμά ότι σύντομα θα αντιμετωπίσει πρόβλημα αποθήκευσης του πετρελαίου του καθώς δεν έχει απεριόριστη χωρητικότητα αποθήκευσης και η βιομηχανία του θα αντιμετωπίσει δυσκολίες.

Ο επικεφαλής του IEA επιμένει ότι το πετρελαϊκό σοκ που πλήττει σήμερα τον πλανήτη είναι πολυ χειρίτερο από τις τρεις προηγούμενες πετρελαϊκές κρίσεις: το 1973, το 1979 και την κρίση του 2022 μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Όπως υπογραμμίζει σήμερα, λείπουν καθημερινά 14 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από την παγκόσμια αγορά.

Το πιο ανησυχητικό ωστόσο είναι, ότι δεν βλέπει καμία προοπτική πλήρους ανάκαμψης της παραγωγής πετρελαίου για τουλάχιστον ένα χρόνο, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, υπογραμμίζοντας ότι οι χώρες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα έσοδα από το πετρέλαιο για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού τους, όπως το Ιράκ, θα μπορούσαν να δυσκολευτούν να επανεπενδύσουν στην παραγωγή πετρελαίου για πολλά χρόνια.

«Η φήμη της Μέσης Ανατολής ως ασφαλούς προμηθευτή ενέργειας έχει πληγεί και οι χώρες του Κόλπου θα πληρώνουν ασφάλιστρα για προμήθειες από ασφαλείς πηγές και για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας».

Ο Birol προέβλεψε ότι οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο θα επανεξετάσουν τις ενεργειακές τους στρατηγικές τα επόμενα χρόνια και θα «αναζητήσουν νέες επιλογές» για τις εισαγωγές καυσίμων. Πρόσθεσε ότι οι χώρες θα στραφούν επίσης σε άλλες πηγές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της πυρηνικής ενέργειας – και, σε μικρότερο βαθμό, του άνθρακα – και ότι σε εγχώριο επίπεδο, η παραγωγή ενέργειας «που έχει οικονομικό νόημα θα λάβει ώθηση».