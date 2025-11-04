Λίγες μόλις ώρες μετά την παραίτηση του Γρηγόρη Σκλήκα από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου των Ελληνικών Ταχυδρομείων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Υπερταμείου ετοιμάζεται να ορίσει τον διάδοχό του σε έκτακτη συνεδρίαση που αναμένεται να πραγματοποιηθεί ίσως και τις επόμενες ώρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, επικρατέστερος υποψήφιος για τη θέση (έστω και μεταβατικά) είναι ο Μάριος Καλογεράς – Τέμπος, ο οποίος υπηρετεί έως σήμερα στα ΕΛΤΑ ως Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του οργανισμού.

Η επιλογή του Καλογερά – Τέμπου, αν και όχι επίσημη ακόμα, φαίνεται να αντικατοπτρίζει την πρόθεση της κυβέρνησης για συνέχεια και όχι για ρήξη με την προηγούμενη διοίκηση. Ως Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, ο Καλογεράς – Τέμπος είχε άμεση γνώση και εμπλοκή στο σχέδιο αναδιάρθρωσης που προωθούσε ο Σκλήκας, κάτι που σημαίνει ότι η νέα ηγεσία δεν αναμένεται να αλλάξει ριζικά την πορεία.

Και πράγματι, όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να προχωρήσει με την υλοποίηση του σχεδίου που είχε εκπονήσει η διοίκηση Σκλήκα, παρά την παραίτησή του. Σύμφωνα με πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές, το σχέδιο για την επόμενη μέρα των ΕΛΤΑ περιλαμβάνει τρία βασικά σκέλη:

Πρώτον, η συνέχιση των κλεισιμάτων καταστημάτων στην ελληνική περιφέρεια. Τα 204 καταστήματα που ανακοινώθηκαν τον Οκτώβριο θα κλείσουν σταδιακά, όπως είχε προγραμματιστεί. Μαζί με τα 141 καταστήματα που έκλεισαν δύο χρόνια πριν, το συνολικό αποτύπωμα της αναδιάρθρωσης θα φτάσει τα 345 κλειστά καταστήματα.

Δεύτερον, η δημιουργία πρακτορείων ΕΛΤΑ σε καφενεία, καταστήματα ψιλικών και παντοπωλεία. Η λογική είναι απλή: Αφού τα ΕΛΤΑ δεν μπορούν να διατηρήσουν τα δικά τους καταστήματα, θα συνεργαστούν με τοπικούς επαγγελματίες που θα αναλάβουν να παρέχουν βασικές ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Τρίτον, η αξιοποίηση δημοτικών χώρων. Για περιοχές όπου δεν υπάρχει τράπεζα ή ΑΤΜ, το σχέδιο προβλέπει τη συνεργασία με τους δημάρχους προκειμένου να παραχωρηθεί χώρος σε δημοτικά κτίρια για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών, όπως αποστολή και παραλαβή πακέτων, καθώς και πληρωμή λογαριασμών.

Νέα εθελούσια έξοδος στο τραπέζι – Με ερωτηματικά για το κόστος

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο τραπέζι βρίσκεται και η δυνατότητα νέας εθελούσιας εξόδου για τους εργαζομένους. Ωστόσο, το μέτρο αυτό φέρεται να αντιμετωπίζει σκεπτικισμό από την ίδια την κυβέρνηση, κυρίως λόγω του οικονομικού κόστους που συνεπάγεται. Να υπενθυμίσουμε ότι το 2020-2021, στο πλαίσιο του προηγούμενου προγράμματος εξυγίανσης, πραγματοποιήθηκε εθελούσια έξοδος 2.000 ατόμων, με σημαντικό οικονομικό κόστος για τον οργανισμό.

Η εποπτεία των ΕΛΤΑ, όπως όλα δείχνουν, θα περάσει στον αρμόδιο υπουργό Εθνικής Οικονομίας, ο οποίος θα κληθεί να χειριστεί τα επόμενα κρίσιμα βήματα της αναδιάρθρωσης. Η μεταφορά αρμοδιοτήτων (ή έστω της υψηλής εποπτείας στον Κ.Πιερρακάκη, ο οποίος είχε ασχοληθεί ξανά με τα ΕΛΤΑ στο παρελθόν) αντανακλά την πολιτική σημασία που δίνεται στο ζήτημα, καθώς τα ΕΛΤΑ δεν είναι πλέον απλά ένα θέμα επιχειρηματικής διαχείρισης, αλλά πολιτικής επιλογής με ευρύτερες κοινωνικές και περιφερειακές προεκτάσεις.