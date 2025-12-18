Με αιχμή τη βιωσιμότητα αλλά και τη διατήρηση της φυσικής παρουσίας του κράτους σε κάθε γωνιά της χώρας, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης παρουσίασε στη Βουλή το νέο σχέδιο μετασχηματισμού των Ελληνικών Ταχυδρομείων. Το μήνυμα ήταν σαφές: το ταχυδρομείο δεν κλείνει – αλλάζει για να μπορέσει να μείνει παρόν.

Στο επίκεντρο του σχεδίου βρίσκεται ο μετασχηματισμός 158 καταστημάτων ΕΛΤΑ, όχι με οριζόντιες αποφάσεις αλλά με διαφοροποίηση ανά περιοχή και πραγματικές ανάγκες. Ο υπουργός έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται για «μηχανιστικό κλείσιμο», αλλά για μια προσαρμογή στο νέο περιβάλλον, όπου η παραδοσιακή αλληλογραφία έχει καταρρεύσει κατά 90% λόγω ψηφιοποίησης, ενώ το βάρος έχει μεταφερθεί στα δέματα και το courier.

Advertisement

Advertisement

Τρεις «κατηγορίες» καταστημάτων

Από τα 158 καταστήματα:

28 περιπτώσεις αφορούν περιοχές όπου υπάρχει ήδη κατάστημα ΕΛΤΑ Courier σε απόσταση 100–200 μέτρων. Εκεί εξετάζεται να αναλάβει πλήρως την εξυπηρέτηση το courier, χωρίς καμία αλλαγή στην καθημερινότητα των πολιτών.

αφορούν περιοχές όπου υπάρχει ήδη κατάστημα ΕΛΤΑ Courier σε απόσταση 100–200 μέτρων. Εκεί εξετάζεται να αναλάβει πλήρως την εξυπηρέτηση το courier, χωρίς καμία αλλαγή στην καθημερινότητα των πολιτών. 113 καταστήματα θα μετασχηματιστούν μόνο εφόσον βρεθεί πράκτορας ΕΛΤΑ και αφού προηγηθεί πλήρης και έγκαιρη ενημέρωση των κατοίκων. Το ενδιαφέρον, όπως ανέφερε ο υπουργός, είναι ήδη έντονο από τις ίδιες τις τοπικές κοινωνίες.

θα μετασχηματιστούν μόνο εφόσον βρεθεί πράκτορας ΕΛΤΑ και αφού προηγηθεί πλήρης και έγκαιρη ενημέρωση των κατοίκων. Το ενδιαφέρον, όπως ανέφερε ο υπουργός, είναι ήδη έντονο από τις ίδιες τις τοπικές κοινωνίες. 17 καταστήματα εξαιρούνται πλήρως από το σχέδιο, καθώς καλύπτουν κρίσιμες τραπεζικές ανάγκες σε περιοχές χωρίς επαρκείς εναλλακτικές.

Και shop-in-shop

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο μοντέλο “shop-in-shop”, δηλαδή στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών μέσα από σούπερ μάρκετ, βιβλιοπωλεία, πρακτορεία Τύπου και άλλα καταστήματα καθημερινής εξυπηρέτησης. Πρόκειται για μοντέλο που λειτουργεί ήδη σε περισσότερα από 500 σημεία στη χώρα, με χαμηλότερο λειτουργικό κόστος, διευρυμένο ωράριο και –όπως υποστηρίζει το υπουργείο– θετικά αποτελέσματα.

Τα σημεία αυτά θα λειτουργούν βάσει σύμβασης με τα ΕΛΤΑ, με ενιαίες τιμές και διαδικασίες, πλήρη εποπτεία από την εταιρεία και σαφή σήμανση, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα και η καθολική υπηρεσία.

Στην εισήγησή του, ο υπουργός επιχείρησε να αποδομήσει τη ρητορική περί «ξεπουλήματος», υπενθυμίζοντας τη μεγάλη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε για να διατηρηθεί ο δημόσιος χαρακτήρας των ΕΛΤΑ. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι, λόγω ευρωπαϊκών κανόνων ανταγωνισμού, το κράτος δεν μπορεί απλώς να χρηματοδοτεί τον οργανισμό χωρίς όρους.

«Αν ανοίξετε οποιοδήποτε ευρωπαϊκό site, θα δείτε ότι η ίδια συζήτηση γίνεται παντού», σημείωσε, περιγράφοντας μια κοινή ευρωπαϊκή εξίσωση: υψηλά κόστη, κατάρρευση της αλληλογραφίας, ανάγκη κάλυψης της περιφέρειας.