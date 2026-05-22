Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στον ελληνικό τουρισμό, καθώς οι ταξιδιωτικές συνήθειες των ξένων επισκεπτών αλλάζουν αισθητά, επηρεάζοντας τόσο τις δημοφιλείς περιοχές όσο και τα έσοδα του κλάδου. Οι παραδοσιακές αγορές εμφανίζουν διαφορετική συμπεριφορά στις κρατήσεις, στη διάρκεια διαμονής και στις καταναλωτικές τους επιλογές, δημιουργώντας νέα ισορροπία στον τουριστικό χάρτη της χώρας.

Στη μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ με τίτλο “Ποιος Πάει Που; Πόσο Μένει; Πόσα ξοδεύει; Ανάλυση κύριων αγορών ανά Περιφέρεια 2025”, εξετάζονται τα στοιχεία για τις έξι σημαντικότερες αγορές εισερχόμενου τουρισμού της χώρας βάσει εσόδων: Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ιταλία, Γαλλία και Ολλανδία.

Η σχετική μελέτη καταγράφει τις μεταβολές σε επισκέψεις, διανυκτερεύσεις και ταξιδιωτικές εισπράξεις, ενώ αναλύει κρίσιμους δείκτες όπως η δαπάνη ανά ταξίδι, το κόστος ανά διανυκτέρευση και ο μέσος χρόνος παραμονής. Παράλληλα, αναδεικνύει νέες γεωγραφικές προτιμήσεις των επισκεπτών, με αρκετούς προορισμούς να κερδίζουν έδαφος έναντι παραδοσιακών επιλογών.

Γερμανία: Χαμηλότερη δαπάνη

Η γερμανική αγορά κατέγραψε σημαντική αύξηση επισκέψεων κατά 11%, ωστόσο η ενίσχυση της ζήτησης συνοδεύτηκε από υποχώρηση των βασικών δεικτών δαπάνης. Η δαπάνη ανά επίσκεψη μειώθηκε κατά 8,2%, ενώ η μέση διάρκεια παραμονής υποχώρησε κατά 8,3%.

Παρά τον υψηλό όγκο επισκεπτών, η Γερμανία εμφανίζει τη χαμηλότερη δαπάνη ανά διανυκτέρευση μεταξύ των έξι αγορών, στα 79 ευρώ. Ταυτόχρονα, καταγράφεται αύξηση επισκεψιμότητας σε λιγότερο παραδοσιακές περιφέρειες, όπως η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (+44%) και τα Ιόνια Νησιά (+36%), ενώ η Θεσσαλία σημείωσε μεγάλη πτώση επισκέψεων (-43%).

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η αυξημένη τουριστική ροή δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη ενίσχυση της τουριστικής δαπάνης, γεγονός που ενδέχεται να συνδέεται με τη γενικότερη οικονομική κατάσταση στη γερμανική αγορά.

Οι Βρετανοί «οδηγούν» την τουριστική άνοδο στην Ελλάδα

Το Ηνωμένο Βασίλειο αναδείχθηκε στη δυναμικότερη τουριστική αγορά για την Ελλάδα το 2025, καταγράφοντας τις υψηλότερες επιδόσεις ανάμεσα στις έξι βασικές χώρες προέλευσης επισκεπτών. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από Βρετανούς τουρίστες αυξήθηκαν κατά 18%, ενώ σημαντική άνοδο σημείωσαν τόσο η μέση δαπάνη ανά ταξίδι όσο και τα χρήματα που ξοδεύουν ανά διανυκτέρευση.

Η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη έφτασε τα 729 ευρώ, το υψηλότερο επίπεδο μεταξύ των σημαντικότερων αγορών του ελληνικού τουρισμού, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη συμβολή των Βρετανών στα συνολικά έσοδα του κλάδου.

Παρότι οι πιο δημοφιλείς επιλογές παραμένουν το Νότιο Αιγαίο, τα Ιόνια Νησιά και η Αττική, η φετινή εικόνα δείχνει σαφή διεύρυνση των προτιμήσεων. Εντυπωσιακή αύξηση καταγράφηκε στην Πελοπόννησο και στη Δυτική Ελλάδα, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι Βρετανοί ταξιδιώτες στρέφονται πλέον και σε λιγότερο προβεβλημένους προορισμούς πέρα από τα κλασικά νησιωτικά θέρετρα.

Οι Αμερικανοί ενισχύουν τα έσοδα αλλά επιλέγουν συγκεκριμένους προορισμούς

Η αμερικανική αγορά συνεχίζει να αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές πηγές εσόδων για τον ελληνικό τουρισμό, καθώς οι επισκέπτες από τις ΗΠΑ καταγράφουν τη μεγαλύτερη δαπάνη ανά διανυκτέρευση, που φτάνει τα 121 ευρώ. Παράλληλα, η μέση δαπάνη ανά ταξίδι αγγίζει τα 715 ευρώ, κατατάσσοντας τους Αμερικανούς στη δεύτερη θέση μεταξύ των βασικών αγορών.

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 10%, ακόμη κι αν οι συνολικές διανυκτερεύσεις παρουσίασαν μικρή πτώση. Η Αττική εξακολουθεί να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των Αμερικανών επισκεπτών, ενώ αντίθετα το Βόρειο Αιγαίο κατέγραψε σημαντική υποχώρηση τόσο στις αφίξεις όσο και στα έσοδα.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης και για άλλες ελληνικές περιφέρειες, λόγω της υψηλής καταναλωτικής δυναμικής των Αμερικανών τουριστών.

Οι Ιταλοί στρέφονται και σε νέες περιοχές της Ελλάδας

Η ιταλική αγορά κινήθηκε ανοδικά το 2025, παρουσιάζοντας σταθερή αύξηση τόσο στις αφίξεις όσο και στα τουριστικά έσοδα. Οι επισκέψεις Ιταλών τουριστών ενισχύθηκαν κατά 7%, ενώ οι εισπράξεις κατέγραψαν άνοδο 9%, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή δυναμική της συγκεκριμένης αγοράς για τον ελληνικό τουρισμό.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η ανάπτυξη στη Θεσσαλία, όπου οι αφίξεις σχεδόν διπλασιάστηκαν και τα έσοδα σημείωσαν θεαματική αύξηση. Αντίθετα, στην Κρήτη καταγράφηκε μείωση των εισπράξεων, παρά την άνοδο στις επισκέψεις, γεγονός που πιθανόν συνδέεται με μικρότερη διάρκεια παραμονής ή πιο οικονομικές επιλογές διαμονής.

Παρότι το Νότιο Αιγαίο παραμένει ο βασικός πόλος έλξης για τους Ιταλούς ταξιδιώτες, αυξημένο ενδιαφέρον εμφανίζει πλέον και η Αττική, δείχνοντας τάσεις διεύρυνσης των τουριστικών επιλογών τους στην Ελλάδα.

Οι Γάλλοι επιλέγουν περισσότερο τις πόλεις παρά τα νησιά

Η γαλλική αγορά παρουσιάζει σημαντικές αλλαγές στις ταξιδιωτικές της προτιμήσεις προς την Ελλάδα, με τους επισκέπτες να στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε αστικούς προορισμούς. Παράλληλα, οι Γάλλοι καταγράφουν τη χαμηλότερη μέση δαπάνη ανά ταξίδι μεταξύ των βασικών αγορών, στα 535 ευρώ.

Η Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο εμφάνισαν αισθητή υποχώρηση τόσο στις επισκέψεις όσο και στα τουριστικά έσοδα, δείχνοντας μειωμένο ενδιαφέρον για τους παραδοσιακούς νησιωτικούς προορισμούς. Αντίθετα, η Αττική σημείωσε θεαματική αύξηση στις εισπράξεις, στοιχείο που αποτυπώνει την αυξανόμενη προτίμηση των Γάλλων για city break ταξίδια και πιο αστικές εμπειρίες στην Ελλάδα.

Πτώση της ολλανδικής αγοράς παρά τη σταθερή καταναλωτική δυναμική

Η ολλανδική αγορά ήταν η μοναδική ανάμεσα στις βασικές χώρες προέλευσης τουριστών που κατέγραψε πτώση σε όλους τους βασικούς δείκτες το 2025. Οι αφίξεις μειώθηκαν κατά 5%, οι διανυκτερεύσεις κατά 8% και τα τουριστικά έσοδα κατά 7%, αποτυπώνοντας μια συνολική κάμψη της παρουσίας των Ολλανδών στην Ελλάδα.

Παρά τη μείωση του όγκου επισκεπτών, οι Ολλανδοί εξακολουθούν να εμφανίζουν σχετικά υψηλή μέση δαπάνη ανά ταξίδι, η οποία διαμορφώνεται στα 615 ευρώ. Η Κρήτη παραμένει ο βασικός προορισμός τους, αν και παρουσίασε απώλειες στα έσοδα, ενώ σημαντική πτώση σημειώθηκε και στα Ιόνια Νησιά, όπου καταγράφηκε αισθητή μείωση της τουριστικής κίνησης.

(Με πληροφορίες από ΙΝΣΕΤΕ)

