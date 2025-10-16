Οι έλεγχοι της Ανεξάρτητη Αρχής Δημοσίων Εσόδων σπάνε την πληγή της φοροδιαφυγής στον αγροτικό τομέα, αποκαλύπτοντας τις διαστάσεις μιας «σιωπηλής» για δεκαετίες και βαθιά ριζωμένης παθογένειας της ελληνικής οικονομίας.

Τα Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ) —οι δομές μέσω των οποίων περνούν σχεδόν όλες οι αιτήσεις ενισχύσεων των αγροτών— αποκαλύπτονται ως σημεία εκτεταμένης παραβατικότητας, με ελέγχους της ΑΑΔΕ να φέρνουν στο φως ποσοστά φοροδιαφυγής που αγγίζουν το 100%. Τα ευρήματα είναι ενδεικτικά ενός συστήματος που για χρόνια λειτουργούσε με ελάχιστο έλεγχο, σε έναν κρίσιμο κόμβο μεταξύ κράτους, Ευρωπαϊκής Ένωσης και παραγωγών.

ΑΑΔΕ: Πρόστιμα και λουκέτα σε 42 ΚΥΔ για φοροδιαφυγή

Υψηλά ποσοστά φοροδιαφυγής, που σε κάποιες περιπτώσεις φτάνουν έως και 100%, διαπιστώθηκαν από τους ελέγχους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε 58 Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ) σε όλη την Ελλάδα.Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε περιοχές όπως:

Θεσσαλονίκη, Δράμα, Κιλκίς, Σέρρες, Κοζάνη, Καβάλα, Χαλκιδική, Φλώρινα, Νομός Ηρακλείου, Άργος, Τρίπολη, Γρεβενά, Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη, Φέρες, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Σπάρτη, Λάρισα, Σάμος, Τρίκαλα, Κομοτηνή, Ξάνθη. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι δεν εκδόθηκαν 45.200 αποδείξεις και τιμολόγια, με συνολική αποκρυβείσα ύλη 3,2 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν ανήλθαν συνολικά σε 414.000 ευρώ.

Σε 42 περιπτώσεις επιβλήθηκε 48ωρο «λουκέτο», με την ΑΑΔΕ να εφαρμόζει τα προβλεπόμενα μέτρα αναστολής λειτουργίας για σοβαρές φορολογικές παραβάσεις. Συγκεκριμένα:

8 ΚΥΔ στο Ηράκλειο

7 ΚΥΔ στο Κιλκίς

4 ΚΥΔ στη Λάρισα

Από 2 ΚΥΔ σε Τρίκαλα, Κεφαλλονιά, Γρεβενά, Θεσσαλονίκη και Δράμα

Από 1 ΚΥΔ σε Σάμο, Σπάρτη, Ζάκυνθο, Άργος, Αγρίνιο, Έδεσσα, Ξάνθη, Σέρρες, Κομοτηνή, Φλώρινα, Κοζάνη, Χαλκιδική και Κατερίνη



Τι είναι τα ΚΥΔ

Τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων είναιπιστοποιημένα γραφεία/φορείς που έχουν την αρμοδιότητα να:

Υποστηρίζουν τους αγρότες στη συμπλήρωση και υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

στη συμπλήρωση και υποβολή της προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Παρέχουν τεχνική και διοικητική βοήθεια σε γεωργούς και κτηνοτρόφους.

Διασφαλίζουν ότι οι αιτήσεις είναι ορθά συμπληρωμένες και εμπρόθεσμες, ώστε να μην υπάρξουν απώλειες επιδοτήσεων.

Ενημερώνουν για αλλαγές στους κανονισμούς, νέες δράσεις της ΚΑΠ, οικολογικά σχήματα κ.ά.

Τα ΚΥΔ λειτουργούν υπό την εποπτεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, με συγκεκριμένες προδιαγραφές και πιστοποιήσεις, και είναι συνδεδεμένα με το πληροφοριακό σύστημα του Οργανισμού. Υπάρχουν τόσο δημόσιοι φορείς (π.χ. συνεταιρισμοί, ενώσεις) όσο και ιδιωτικά ΚΥΔ.

Στην πράξη, σχεδόν κάθε παραγωγός που διεκδικεί αγροτικές επιδοτήσεις συνεργάζεται με ένα ΚΥΔ για να υποβάλει την ετήσια δήλωσή του.