Η αγορά των βιολογικών προϊόντων –που υποτίθεται ότι στηρίζεται στην εμπιστοσύνη και την αυστηρή τήρηση των κανόνων– αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά διάτρητη! H απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ) να επιβάλει εξάμηνη αναστολή και σε δεύτερη εταιρεία του κλάδου είναι ενδεικτική της κατάστασης που επικρατεί στον κλάδο των βιολογικών.

Αυτή τη φορά αποφασίστηκε ομόφωνα η αναστολή της διαπίστευσης του Πιστοποιητικού 1332-1 (Β3/3) της εταιρείας «TERRA CERT AE», για τον τομέα των βιολογικών προϊόντων, για έξι μήνες.

Η απόφαση έρχεται μετά από έκτακτη επιθεώρηση που ανέδειξε, όπως επισημαίνεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, σοβαρές μη συμμορφώσεις με τους κανονισμούς διαπίστευσης. Παρά τις αλλεπάλληλες αναβολές και τα υπομνήματα που κατέθεσε η εταιρεία, το Ε.ΣΥ.Δ έκρινε ότι οι παραβάσεις ήταν τέτοιας βαρύτητας που δεν άφηναν περιθώρια…

Σύμφωνα με την έκθεση του Επικεφαλής Αξιολογητή και την εισήγηση της Διεύθυνσης Διαπίστευσης, ο φορέας παραβίασε συγκεκριμένες παραγράφους των Κανονισμών Διαπίστευσης και συναφών κριτηρίων. Με απλά λόγια: Πιστοποιούσε βιολογικά χωρίς να πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Το “λουκέτο” αφορά την αναστολή της διαπίστευσης – οι πιστοποιήσεις που έχουν ήδη εκδοθεί παραμένουν σε ισχύ, γεγονός που -όπως επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς- αφήνει ανοιχτό το ερώτημα: Πόσο «βιολογικά» είναι τελικά τα προϊόντα που φτάνουν στον καταναλωτή;

Στην πράξη, τώρα, ο φορέας θα πρέπει να περάσει νέα αξιολόγηση μετά την παρέλευση του εξαμήνου για να αποδείξει ότι έχει διορθώσει τις παρατυπίες.

Και η δεύτερη αυτή περίπτωση ρίχνει βαριά σκιά σε έναν κλάδο που τα τελευταία χρόνια γνωρίζει αλματώδη ανάπτυξη, αλλά ταυτόχρονα έχει μετατραπεί σε πεδίο αδιαφάνειας και “εύκολου” χρήματος. Οι καταναλωτές πληρώνουν ακριβότερα για προϊόντα που –όπως φαίνεται– κάθε άλλο παρά εγγυημένα βιολογικά είναι.