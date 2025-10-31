Η εξήγηση του διευθύνοντος συμβούλου της Amazon, Αντι Τζέισι, σχετικά με το γιατί η εταιρεία απολύει 14.000 υπαλλήλους προκαλεί ερωτήματα: «Δεν είναι τα χρήματα, ούτε καν η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά η ”κουλτούρα”».

Η ανακοίνωση των μαζικών απολύσεων αυτή την εβδομάδα «δεν είχε πραγματικά οικονομικό κίνητρο, και ούτε καν στηρίζεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη, όχι αυτή τη στιγμή. Είναι θέμα κουλτούρας», δήλωσε ο Τζέισι απαντώντας σε ερώτηση αναλυτή σχετικά με την ανακοίνωση των κερδών της εταιρείας την Πέμπτη.

Οι τριμηνιαίες πωλήσεις της Amazon αυξήθηκαν κατά 13% σε ετήσια βάση, στα 180 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Cnn.com.

Ο Τζέισι εξήγησε ότι καθώς η Amazon πρόσθεσε προσωπικό, εγκαταστάσεις και επιχειρηματικές δραστηριότητες τα τελευταία χρόνια, «καταλήγεις με πολύ περισσότερους ανθρώπους από ό,τι είχες πριν και καταλήγεις με πολύ περισσότερα επίπεδα… μερικές φορές χωρίς να το συνειδητοποιείς, μπορείς να αποδυναμώσεις την ομάδα των ανθρώπων που κάνουν την πραγματική δουλειά».

Ο αριθμός των εργαζομένων της Amazon κορυφώθηκε σε περισσότερα από 1,6 εκατομμύρια το 2021. Πέρυσι έκλεισε με περίπου 1,5 εκατομμύριο υπαλλήλους, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC).

«Έχουμε δεσμευτεί να λειτουργούμε σαν τη μεγαλύτερη νεοσύστατη επιχείρηση στον κόσμο και… αυτό σημαίνει την αφαίρεση επιπέδων» συνέχισε ο Τζέισι.

Παρόλο που η Amazon δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι οι απολύσεις αφορούσαν περισσότερο την «ευκινησία» εν αναμονή της μελλοντικής αποτελεσματικότητας της Τεχνητής Νοημοσύνης, οι απολύσεις έχουν παρόλα αυτά πυροδοτήσει φόβους για την αντικατάσταση των ανθρώπινων εργαζομένων από την τεχνολογία. Οι μετοχές της Amazon ( AMZN ) σημείωσαν άνοδο 13% μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

(με πληροφορίες από Cnn.com)