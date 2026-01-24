Το Καρναβάλι της Πάτρας, εκτός από χαρά και διασκέδαση προσφέρει στην πόλη και μια ισχυρή οικονομική ώθηση καθώς οι δρόμοι εκατοντάδες ξένοι επισκέπτες θέλουν να ζήσουν την ένταση των ημερών.

Ξενοδοχεία, πανσιόν και Aibnb, είναι αυτές τις ημέρες γεμάτα με την [ληρότητα να έχει φτάσει ήδη στο 75% για την ημέρα της τελετής έναρξης, ενώ για το τελευταίο Σαββατοκύριακο που οι εκδηλώσεις κορυφώνονται τα ποσοστά αγγίζουν ήδη το 85%.

Advertisement

Advertisement

Η επίσημη τελέτή έναρξης του Πατρινού Καρναβαλιού έγινε χθες Σάββατο και η πόλη έχει ήδη βάλει τα γιορτινά της.

Η υψηλή ζήτηση έχει εκτοξεύσει τις τιμές σε όλα τα καλύμματα στο κέντρο της πόλης αλλά και στις συνοικές της με τις τιμές να κυμαίνονται από 676 ευρώ για κατοικία ενός υπνοδωματίου στην περιοχή του Δασυλλίου, έως και 2.292 ευρώ για κατοικία που φιλοξενούνται 6 άτομα στο κέντρο της πόλης.

Στην Airbnb, διαθέσιμες στο ευρύτερο κέντρο της πόλης – από την Αγία Σοφία έως το Σκαγιοπούλειο – εμφανίζονται μόλις 45 κατοικίες, ενώ από την Έξω Αγυιά έως και την Περιβόλα υπάρχουν σήμερα μόλις 64 διαθέσιμα ακίνητα. Το στοιχείο αυτό επιβεβαιώνει ότι η πλειονότητα των επισκεπτών έχει ήδη οργανώσει έγκαιρα τη συμμετοχή της στο Πατρινό Καρναβάλι 2026.

Για παραδειγμα, στο κέντρο της Πάτρας, στην οδό Σατωβριάνδου κατοικία με 2 υπνοδωμάτια μισθώνεται έναντι 1.521 ευρώ για τρεις διανυκτερεύσεις, στη Γεροκωστοπούλου κατοικία ενός υπνοδωματίου με τζακούζι και θέα σε ολόκληρο το λιμάνι αγγίζει τα 1.763 ευρώ ενώ ακόμη και κοντά στα ΚΤΕΛ κατοικία 2 υπνοδωματίων διατίθεται έναντι 1.521 ευρώ.

Ποιο οικονομικά είναι τα προάστια σε μικρή απόσταση όπως τα Βραχνέικα όπου οι τιμές κυμαίνονται από 353 έως 635 ευρώ για κατοικία 2 υπνοδωματίων, τα Τσουκαλεΐκα, στην ίδια ακτίνα από 545 έως 668 ευρώ για 2 υπνοδωμάτια και φυσικά στο Ρίο, όπου υπάρχουν και συγκροτήματα ξενοδοχείων με τιμές από 565 έως 916 ευρώ για κατοικία 2 υπνοδωματίων.

‘Αλλες περιοχές είναι ο Άγιος Βασίλειος, μια πιο οικογενειακή παραθαλάσσια περιοχή ανατολικά της Πάτρας όπου οι τιμές κυμαίνονται από 506 έως 694 ευρώ για κατοικία 3 υπνοδωματίων, ο Ψαθόπυργος από 360 ευρώ για κατοικία 1 υπνοδωματίου και τα Σελιανίτικα και ο Λόγγος, αρκετά πιο μακριά από το κέντρο στην είσοδο της πόλης από 253 έως 753 ευρώ για κατοικίες 3 υπνοδωματίων, λόγω της μακρινής τους απόστασης από το κέντρο.