Από την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025 , ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης για τη νέα χειμερινή περίοδο, με τιμές εκκίνησης μεταξύ 1,00 και 1,10 ευρώ το λίτρο , χαμηλότερες από πέρυσι. Η τελική τιμή διαμορφώνεται από παράγοντες όπως οι φόροι, τα μεταφορικά και το περιθώριο κέρδους των πρατηριούχων, ενώ σε 19 νησιά του Αιγαίου με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους ισχύει πλέον μειωμένος ΦΠΑ κατά 30% , που αντιστοιχεί σε περίπου 7 λεπτά φθηνότερα ανά λίτρο . Στο διεθνές πεδίο, η τιμή του πετρελαίου επηρεάζεται έντονα από γεωπολιτικές εντάσεις , τις αποφάσεις του OPEC+ , τη ζήτηση σε μεγάλες αγορές όπως οι ΗΠΑ και η Κίνα, αλλά και από τις προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική των κεντρικών τραπεζών. Οι τελευταίες εβδομάδες χαρακτηρίζονται από διακυμάνσεις, καθώς η αγορά προσπαθεί να “διαβάσει” τη δυναμική του χειμώνα… Εάν οι καιρικές συνθήκες στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη είναι βαρύτερες, η ζήτηση θα αυξηθεί, πιέζοντας προς τα πάνω τις τιμές. Αντίθετα, ένας ήπιος Νοέμβριος μπορεί να λειτουργήσει αποσυμπιεστικά. Ο Νοέμβριος θεωρείται ο καθοριστικός μήνας , τότε θα φανεί εάν οι τιμές θα κινηθούν ανοδικά, σταθεροποιητικά ή πτωτικά για το υπόλοιπο της περιόδου, κάτι που επηρεάζει και την ελληνική αγορά θέρμανσης. Για να ζεστάνετε το σπίτι σας πιο οικονομικά και αποτελεσματικά, δείτε παρακάτω πέντε πρακτικές συμβουλές : 1. Συγκρίνετε τιμές πριν παραγγείλετε Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από πρατήριο σε πρατήριο. Ρωτήστε, συγκρίνετε και ελέγξτε αν υπάρχει επιπλέον χρέωση για τη μεταφορά. Μερικά πρατήρια δίνουν καλύτερες τιμές για μεγαλύτερες ποσότητες ή για προκαθορισμένες ημερομηνίες παράδοσης. 2. Ζητήστε απόδειξη και ελέγξτε την παράδοση Ζητήστε πάντα νόμιμη απόδειξη και βεβαιωθείτε ότι το πετρέλαιο μετριέται σωστά. Ελέγξτε το ρολόι μέτρησης κατά την παράδοση και φροντίστε να παραλαμβάνετε την ποσότητα που πληρώνετε. Αν η δεξαμενή είναι παλιά, ελέγξτε για τυχόν διαρροές ή κατάλοιπα που μπορεί να επηρεάσουν την καύση. 3. Κάντε συντήρηση καυστήρα και εξαερισμό στα καλοριφέρ Πριν ανάψετε τη θέρμανση, είναι σημαντικό να κάνετε συντήρηση του καυστήρα . Ο καθαρισμός και η ρύθμιση εξασφαλίζουν χαμηλότερη κατανάλωση και καλύτερη απόδοση, μειώνοντας το κόστος έως και 15%. Παράλληλα, κάντε εξαέρωση στα καλοριφέρ για να κυκλοφορεί σωστά το ζεστό νερό — αν υπάρχουν “φουσκάλες αέρα”, το σώμα δεν ζεσταίνεται καλά. 4. Ρυθμίστε σωστά τον θερμοστάτη και περιορίστε τις απώλειες Οι περισσότεροι θερμοστάτες έχουν τη δυνατότητα προγραμματισμού. Ιδανική θερμοκρασία είναι περίπου 19–21°C . Κάθε επιπλέον βαθμός αυξάνει την κατανάλωση έως και 10% Κλείνετε πόρτες και παράθυρα όταν λειτουργεί η θέρμανση, χρησιμοποιήστε αεροστόπ στην εξώπορτα και τοποθετήστε χαλάκια σε πατώματα που παγώνουν — έτσι κρατάτε τη θερμότητα μέσα και μειώνετε τις απώλειες. 5. Υπολογίστε τις πραγματικές σας ανάγκες Αποφύγετε να γεμίσετε τη δεξαμενή αν δεν είστε βέβαιοι ότι θα χρειαστείτε τόσο πετρέλαιο, μόνο και μόνο επειδή σας δίνουν “καλή τιμή”. Είναι προτιμότερο να κάνετε δύο μικρότερες παραγγελίες μέσα στη σεζόν , ώστε να ελέγχετε καλύτερα την κατανάλωση και τα έξοδά σας. Ιδιαίτερα εάν στην περιοχή που ζείτε κάνει ήπιους χειμώνες.

Πετρέλαιο θέρμανσης: Η τιμή με την οποία θα ξεκινήσει η διάθεσή του την Τετάρτη – Τι να προσέξετε πριν παραγγείλετε

Από την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025, ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης για τη νέα χειμερινή περίοδο, με τιμές εκκίνησης μεταξύ 1,00 και 1,10 ευρώ το λίτρο, χαμηλότερες από πέρυσι.

Η τελική τιμή διαμορφώνεται από παράγοντες όπως οι φόροι, τα μεταφορικά και το περιθώριο κέρδους των πρατηριούχων, ενώ σε 19 νησιά του Αιγαίου με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους ισχύει πλέον μειωμένος ΦΠΑ κατά 30%, που αντιστοιχεί σε περίπου 7 λεπτά φθηνότερα ανά λίτρο.



Στο διεθνές πεδίο, η τιμή του πετρελαίου επηρεάζεται έντονα από γεωπολιτικές εντάσεις, τις αποφάσεις του OPEC+, τη ζήτηση σε μεγάλες αγορές όπως οι ΗΠΑ και η Κίνα, αλλά και από τις προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική των κεντρικών τραπεζών. Οι τελευταίες εβδομάδες χαρακτηρίζονται από διακυμάνσεις, καθώς η αγορά προσπαθεί να “διαβάσει” τη δυναμική του χειμώνα... Εάν οι καιρικές συνθήκες στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη είναι βαρύτερες, η ζήτηση θα αυξηθεί, πιέζοντας προς τα πάνω τις τιμές. Αντίθετα, ένας ήπιος Νοέμβριος μπορεί να λειτουργήσει αποσυμπιεστικά. Ο Νοέμβριος θεωρείται ο καθοριστικός μήνας, τότε θα φανεί εάν οι τιμές θα κινηθούν ανοδικά, σταθεροποιητικά ή πτωτικά για το υπόλοιπο της περιόδου, κάτι που επηρεάζει και την ελληνική αγορά θέρμανσης.



Για να ζεστάνετε το σπίτι σας πιο οικονομικά και αποτελεσματικά, δείτε παρακάτω πέντε πρακτικές συμβουλές:



1. Συγκρίνετε τιμές πριν παραγγείλετε

Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από πρατήριο σε πρατήριο. Ρωτήστε, συγκρίνετε και ελέγξτε αν υπάρχει επιπλέον χρέωση για τη μεταφορά. Μερικά πρατήρια δίνουν καλύτερες τιμές για μεγαλύτερες ποσότητες ή για προκαθορισμένες ημερομηνίες παράδοσης.



2. Ζητήστε απόδειξη και ελέγξτε την παράδοση

Ζητήστε πάντα νόμιμη απόδειξη και βεβαιωθείτε ότι το πετρέλαιο μετριέται σωστά. Ελέγξτε το ρολόι μέτρησης κατά την παράδοση και φροντίστε να παραλαμβάνετε την ποσότητα που πληρώνετε. Αν η δεξαμενή είναι παλιά, ελέγξτε για τυχόν διαρροές ή κατάλοιπα που μπορεί να επηρεάσουν την καύση.



3. Κάντε συντήρηση καυστήρα και εξαερισμό στα καλοριφέρ

Πριν ανάψετε τη θέρμανση, είναι σημαντικό να κάνετε συντήρηση του καυστήρα. Ο καθαρισμός και η ρύθμιση εξασφαλίζουν χαμηλότερη κατανάλωση και καλύτερη απόδοση, μειώνοντας το κόστος έως και 15%. Παράλληλα, κάντε εξαέρωση στα καλοριφέρ για να κυκλοφορεί σωστά το ζεστό νερό — αν υπάρχουν “φουσκάλες αέρα”, το σώμα δεν ζεσταίνεται καλά.



4. Ρυθμίστε σωστά τον θερμοστάτη και περιορίστε τις απώλειες

Οι περισσότεροι θερμοστάτες έχουν τη δυνατότητα προγραμματισμού. Ιδανική θερμοκρασία είναι περίπου 19–21°C. Κάθε επιπλέον βαθμός αυξάνει την κατανάλωση έως και 10% Κλείνετε πόρτες και παράθυρα όταν λειτουργεί η θέρμανση, χρησιμοποιήστε αεροστόπ στην εξώπορτα και τοποθετήστε χαλάκια σε πατώματα που παγώνουν — έτσι κρατάτε τη θερμότητα μέσα και μειώνετε τις απώλειες.



5. Υπολογίστε τις πραγματικές σας ανάγκες

Αποφύγετε να γεμίσετε τη δεξαμενή αν δεν είστε βέβαιοι ότι θα χρειαστείτε τόσο πετρέλαιο, μόνο και μόνο επειδή σας δίνουν "καλή τιμή". Είναι προτιμότερο να κάνετε δύο μικρότερες παραγγελίες μέσα στη σεζόν, ώστε να ελέγχετε καλύτερα την κατανάλωση και τα έξοδά σας. Ιδιαίτερα εάν στην περιοχή που ζείτε κάνει ήπιους χειμώνες.

Με λίγη προετοιμασία, σωστές ρυθμίσεις και μικρές κινήσεις εξοικονόμησης, μπορείτε να πετύχετε σημαντική μείωση του κόστους χωρίς να στερηθείτε τη ζεστασιά στο σπίτι σας.