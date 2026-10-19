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Την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού έλαβε τη Δευτέρα (19.10.2026), η συγχώνευση της CrediaBank με την Ευρώπη Holdings, μέσω απορρόφησης της δεύτερης από την πρώτη, όπως ανακοίνωσαν οι δύο εταιρείες στο επενδυτικό κοινό.

Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης προβλέπεται να πραγματοποιηθεί στα τέλη Οκτωβρίου, υπό την προϋπόθεση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού ότι θα εξασφαλιστούν οι απαραίτητες εγκρίσεις από την Τράπεζα της Ελλάδος και τις Γενικές Συνελεύσεις των εταιρειών CrediaBank και Ευρώπη Holdings, ενώ το χρονοδιάγραμμα παραμένει ενδεικτικό και ενδέχεται να τροποποιηθεί.

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση της CrediaBank και της Ευρώπη Holdings, η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού αποτελεί εξέλιξη στη διαδικασία συγχώνευσης, για την οποία οι δύο εταιρείες είχαν προχωρήσει σε σχετικές ανακοινώσεις στις 17 Σεπτεμβρίου 2026.

Παρότι ο υφιστάμενος σχεδιασμός τοποθετεί την ολοκλήρωση της διαδικασίας στα τέλη Οκτωβρίου, οι δύο εταιρείες διευκρινίζουν ότι το χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να αλλάξει.

Παράλληλα, η CrediaBank και η Ευρώπη Holdings επισημαίνουν ότι θα συνεχίσουν να ενημερώνουν το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για κάθε ουσιώδη εξέλιξη που αφορά τη συγχώνευση.

Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι η έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού δεν προδικάζει την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, ενώ το περιεχόμενό της δεν συνιστά προσφορά, πρόσκληση ή σύσταση για αγορά, πώληση, ανταλλαγή ή διάθεση κινητών αξιών.