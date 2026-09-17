Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η CrediaBank επικεντρώνεται πλέον στην ομαλή ενσωμάτωση των πρόσφατων εξαγορών της, αναστέλλοντας προσωρινά κάθε νέα επενδυτική κίνηση για το επόμενο διάστημα.

Η τράπεζα δίνει προτεραιότητα στην αύξηση των δανειοδοτήσεων και στη βέλτιστη διαχείριση των κεφαλαιακών της αποθεμάτων για την επίτευξη υψηλότερης κερδοφορίας.

Το κλείσιμο της συμφωνίας για την εξαγορά της HSBC Malta αναμένεται να απελευθερώσει ρευστότητα ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ μέχρι το 2027.

Η διοίκηση στοχεύει σε καθαρά κέρδη άνω των 360 εκατομμυρίων ευρώ έως το 2030, ενισχύοντας παράλληλα τα έσοδα από προμήθειες.

Σε περίπτωση απουσίας κατάλληλων επενδυτικών ευκαιριών μετά το 2027, η τράπεζα εξετάζει την επιστροφή αξίας στους μετόχους ως ισχυρή εναλλακτική λύση.

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Σε φάση ωρίμανσης του στρατηγικού της σχεδιασμού περνά η CrediaBank, βάζοντας ψηλά τον πήχη της κερδοφορίας για το τέλος της δεκαετίας και πατώντας, προς το παρόν, φρένο σε νέες επενδυτικές κινήσεις.

Όπως αναλύθηκε στους Έλληνες θεσμικούς επενδυτές, το βάρος πλέον πέφτει στην ομαλή αφομοίωση των εταιρειών που αποκτήθηκαν το προηγούμενο διάστημα, στην περαιτέρω τόνωση των δανειοδοτήσεων, καθώς και στη βέλτιστη διαχείριση των κεφαλαιακών αποθεμάτων.

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Βάσει των εκτιμήσεων της Optima Bank, το ενδεχόμενο νέων εξαγορών βγαίνει από το τραπέζι για το προσεχές διάστημα. Αντίθετα, η προσοχή στρέφεται στην πλήρη ενσωμάτωση των HSBC Malta, Ευρώπη Ασφαλιστική και Pantelakis Securities. Το χρονοδιάγραμμα αυτών των κινήσεων εξελίσσεται ομαλά, ενώ το κλείσιμο της συμφωνίας για την HSBC Malta τοποθετείται χρονικά στο δεύτερο τρίμηνο του 2027. Αυτή η εξέλιξη αναμένεται να απελευθερώσει ρευστότητα της τάξης του 1 δισ. ευρώ, η οποία μπορεί να διοχετευθεί για την ενίσχυση των εργασιών εντός των συνόρων.

Η τράπεζα καταγράφει ήδη δυναμική πορεία στο κομμάτι των δανείων. Είναι χαρακτηριστικό πως το μερίδιο αγοράς άγγιξε το 11% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, την ώρα που η παραγωγή νέων χρηματοδοτήσεων στο εννεάμηνο υπερκέρασε τους ετήσιους στόχους. Στον τομέα της λιανικής τραπεζικής, δεν προβλέπεται διεύρυνση του φυσικού δικτύου, ωστόσο επιδιώκεται ο διπλασιασμός του μεριδίου από το 3,5% στο 7%. Ταυτόχρονα, τα έσοδα από προμήθειες, τα οποία αντιπροσωπεύουν σήμερα το 17% των συνολικών εσόδων, εκτιμάται ότι θα τονωθούν σημαντικά χάρη στις νέες επιχειρηματικές συνεργασίες.

Σε επίπεδο οικονομικών μεγεθών, η διοίκηση έχει θέσει πλέον στόχο καθαρά κέρδη άνω των 260 εκατ. ευρώ για το 2028, για να ξεπεράσουν τα 360 εκατ. ευρώ το 2030. Παράλληλα, ο δείκτης κόστους προς έσοδα προγραμματίζεται να συμπιεστεί στην περιοχή του χαμηλού 40% έως το 2028 και στα μέσα του 30% τη διετία που θα ακολουθήσει.

Τέλος, τα πλεονάζοντα κεφάλαια αναμένεται να τροφοδοτήσουν πρωτίστως τις νέες δανειοδοτήσεις και να υποστηρίξουν πιθανές μελλοντικές εξαγορές μετά το 2027. Εφόσον όμως δεν προκύψουν οι κατάλληλοι επενδυτικοί στόχοι, η επιστροφή αξίας στους μετόχους διατηρείται ως ισχυρή εναλλακτική στο τραπέζι, σύμφωνα με την οπτική της Optima.