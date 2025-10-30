Την κρατικοποίηση ενός διυλιστηρίου και του δικτύου της ρωσικής πετρελαϊκής Rosneft στη Γερμανία, μελετά η κυβέρνηση του καγελάριου Μερτζ, μετά τις νέες Αμερικανικές κυρώσεις προς τους ρωσικούς πετρελαϊκούς κολοσούς Rosneft και Lukoil.

Σύμφωνα με το Reuters η κίνηση αυτή κινδυνεύει να δημιουργήσει ένα πολεμικό μέτωπο μεταξύ Γερμανίας – Ρωσίας, καταστρέφοντας ουσιαστικά τις προηγούμενες καλές εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών όταν η Ρωσία προμήθευε την βιομηχανική δύναμη της Ευρώπης με φτηνή ενέργεια για δεκαετίες, συμβάλλοντας στην οικονομική άνθιση της Γερμανίας.

Advertisement

Advertisement

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ με ανακοίνωσή του εξαιρεί τον γερμανικό βραχίονα της Rosneft από τις κυρώσεις μέχρι τον Απρίλιο του 2026, με το Βερολίνο να πιέζει για μια μόνιμη εξαίρεση με την κρατικοποίηση του αποτελεί το plan B.

Συγκεκριμένα, Γερμανοί αξιωματούχοι εξετάζουν την πιθανότητα κατάσχεσης των δραστηριοτήτων της Rosneft και πώλησής τους σε ξένο επενδυτή.

Η Γερμανία ρισκάρει

Ο γερμανικός βραχίονας της Rosneft κατέχει το πλειοψηφικό μερίδιο στο διυλιστήριο πετρελαίου Schwedt, το οποίο προμηθεύει το μεγαλύτερο μέρος των καυσίμων στο Βερολίνο, μεταξύ των οποίων και του αεροδρομίου του καθώς και βενζίνη σε αντλίες σε όλη την ανατολική Γερμανία και την τοπική χημική βιομηχανία. Η Rosneft, έχει επίσης μερίδια στα διυλιστήρια MiRo και Bayernoil.

Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία τέθηκαν σε καθεστώς κηδεμονίας, που έδωσε τον έλεγχο στη γερμανική κυβέρνηση το 2022 μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία, η οποία κλόνισε τους ισχυρούς ενεργειακούς δεσμούς της Γερμανίας με τη Ρωσία επί δεκαετίες.

Η συμφωνία κηδεμονίας ανανεώνεται κάθε έξι μήνες, αλλά θα μπορούσε να ανατραπεί στο δικαστήριο επειδή, με κάθε ανανέωση, εξετάζεται η νομική βάση για αυτό που υποτίθεται ότι ήταν ένα προσωρινό, έκτακτο μέτρο.

Μέχρι στιγμής, το Βερολίνο έχει αποφύγει να κατασχέσει τα τοπικά περιουσιακά στοιχεία της Rosneft φοβούμενο το ενδεχόμενο η Μόσχα να απαιτησει την καταβολή αποζημίωση.

Advertisement

Αποζημίωση δισ. δολαρίων θα απαιτήσει η Ρωσία

Τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης έχουν εκτιμήσει την αξία των γερμανικών περιουσιακών στοιχείων της Rosneft σε περίπου 7 δισεκατομμύρια δολάρια, αν και μία από τις δύο πηγές που επικαλείται το Reuters, εκτιμά ότι η πραγματική αξία μπορεί να είναι μικρότερη από το μισό.

Η Μόσχα έχει προειδοποιήσει την Ευρώπη κατά οποιασδήποτε κατάσχεσης της περιουσίας της, με τη Γερμανία να κινδυνεύει με σκληρά αντίποινα σε γερμανικές εταιρείες, εργοστάσια και άλλες επενδύσεις της στη Ρωσία.

Η μητρική ρωσική Rosneft προσπαθεί να πουλήσει την επιχείρηση στη Γερμανία από τον Μάρτιο του 2024, χωρίς αποτέλεσμα αν και ο βουλευτής των Πρασίνων Michael Kellner έχει δηλώσει ότι το Κατάρ και το Καζακστάν είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον να την αγοράσουν το 2024.

Advertisement

Η Γερμανία ήταν από τις χώρες της Ευρώπης που αγόραζε πετρέλαιο απευθείας από τη Ρωσία, σε ιδιαίτερα ευνοικές τιμές γεγονός που οδήγησε την τεράστια ανάπτυξη της γερμανικής βιομηχανίας. Η Rosneft στη Γερμανία αγοράζει τώρα πετρέλαιο από το Καζακστάν αν και η Ρωσία εξακολουθεί να ελέγχει τον αγωγό που χρησιμοποιείται για την παράδοσή του.