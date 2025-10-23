Η τιμή του πετρελαίου εκτοξεύεται σήμερα, μετά την ανακοίνωση των νέων κυρώσεων από τον Ντόναλντ Τραμπ στους ρωσικούς πετρελαϊκούς κολοσσούς Rosneft και Lukoil, σε μια προσπάθεια να πλήξει την ρωσική οικονομία καθώς το 30% των εσόδων της προέρχεται από το πετρέλαιο.

Έτσι, το αργό πετρέλαιο Brent αυξήθηκε σήμερα κατά 4,9% και πωλείται στα 65,65 δολάρια το βαρέλι – στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο εβδομάδων.

Advertisement

Advertisement

Οι ΗΠΑ, απειλούν επίσης με δευτερεύουσες κυρώσεις σε ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που συνεργάζονται με τη Rosneft και τη Lukoil, όπως τράπεζες που διευκολύνουν τις πωλήσεις ρωσικού πετρελαίου στην Κίνα, την Ινδία και την Τουρκία. Επίσης, όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο ρωσικών κολοσσών στις ΗΠΑ, έχουν παγώσει και θα απαγορευτεί σε αμερικανικές εταιρείες και ιδιώτες να συνεργάζονται μαζί τους.

Με τον Τραμπ να δηλώνει σήμερα ότι οι κυρώσεις αυτές θα έχουν μεγάλο αντίκτυπο στον Πούτιν, «ελπίζοντας ότι θα λογικευτεί», στο θέμα της ειρήνης στην Ουκρανία, όπως τόνισε, η Ινδία φαίνεται ότι είναι η πρώτη που θα προχωρήσει στη μείωση των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου.

Σύμφωνα με το Reuters, η Reliance Industries, ο κορυφαίος αγοραστής ρωσικού αργού της Ινδίας, σχεδιάζει να μειώσει ή να σταματήσει εντελώς τις εισαγωγές. Η Ινδία είναι ένας από τους μεγαλύτερους αγοραστές ρωσικού αργού πετρελαίου, που αγοράζει σε πολύ χαμηλές τιμές μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, γεγονός που οδήγησε τον Τραμπ να επιβάλει τιμωρητικούς δασμούς 50% στα περισσότερα ινδικά προϊόντα τον Αύγουστο.

«Τρίβουν τα χέρια τους» Shell και BP

Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου ενίσχυσε ωστόσο τις μετοχές των ενεργειακών εταιρειών Shell και BP. Και οι δύο αυξήθηκαν κατά περίπου 2,9% στις πρώτες συναλλαγές την Πέμπτη, κατατάσσοντάς τες μεταξύ των καλύτερων σε απόδοση στον FTSE 100.

Οι χθεσινές κυρώσεις κατά της Ρωσίας είναι οι πρώτες που επέβαλε ο Τραμπ εναντίον της χώρας από τότε που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο.

Η ΕΕ ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει κι εκείνη κυρώσεις προς τη Ρωσία, οι οποίες αναμένεται να τεθούν σε ισχύ σήμερα Πέμπτη, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης των εισαγωγών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου.