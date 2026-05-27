Οι τιμές του πετρελαίου μειώνονται σήμερα, σε ένα υπόβαθρο αισιοδοξίας σχετικά με την προοπτική συμφωνίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος.

Γύρω στις 15:35 ώρα Ελλάδας, η τιμή του πετρελαίου brent της βόρειας θάλασσας για παράδοση τον Ιούλιο, υποχωρούσε 4,99% στα 94,61 δολάρια το βαρέλι, λίγο αφότου είχε σημειώσει πτώση άνω του 5%.

Το αμερικανικό ισοδύναμο, το West Texas Intermediate, για παράδοση τον ίδιο μήνα, υποχωρούσε κατά 5,94% στα 88,31 δολάρια το βαρέλι, μετά την υποχώρησή του περισσότερο από 6%.

Νωρίτερα, η κρατική τηλεόραση του Ιράν ανέφερε ότι η Τεχεράνη είχε λάβει το προσχέδιο ενός αρχικού, ανεπίσημου πλαισίου για το μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τον τερματισμό της σύγκρουσής τους.

Σύμφωνα με το πλαίσιο αυτό, το Ιράν θα επαναφέρει την εμπορική ναυτιλία μέσω του Στενού του Ορμούζ στα προπολεμικά επίπεδα εντός ενός μήνα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν τις στρατιωτικές δυνάμεις από την περιοχή του Ιράν και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό.

Η κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι το πλαίσιο, το οποίο εξαιρεί τα στρατιωτικά σκάφη και προβλέπει τη διαχείριση της ναυτιλιακής κίνησης μέσω του στενού από το Ιράν σε συνεργασία με το Ομάν, δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί και ότι η Τεχεράνη δεν θα προβεί σε καμία ενέργεια χωρίς «απτή επαλήθευση».

Πρόσθεσε ότι, εάν επιτευχθεί τελική συμφωνία εντός 60 ημερών, αυτή θα μπορούσε να εγκριθεί ως δεσμευτική απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Το αναδυόμενο μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν προέρχεται από έμμεσες συνομιλίες που ξεκίνησαν μετά τον πόλεμο που ξέσπασε τον Φεβρουάριο, με το Πακιστάν να διαδραματίζει κεντρικό διαμεσολαβητικό ρόλο μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον.

Ο πόλεμος ξέσπασε μετά από μια απότομη κλιμάκωση της έντασης μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ νωρίτερα φέτος, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, οι οποίες διακόψαν τη ναυτιλία στον Κόλπο και οδήγησαν στη στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ, προκαλώντας φόβους για μια ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση.