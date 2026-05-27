Οι Ιρανοί, οι οποίοι για μήνες βρέθηκαν αποκομμένοι από τον υπόλοιπο κόσμο εξαιτίας της παρατεταμένης διακοπής πρόσβασης στο διαδίκτυο που επέβαλαν οι αρχές κατά τη διάρκεια του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, υποδέχθηκαν με ανακούφιση και ενθουσιασμό την επαναφορά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της διεθνούς σύνδεσης στο ίντερνετ.

Σε μια χώρα όπου ακόμη και σε περιόδους «κανονικότητας» η πρόσβαση στον έξω κόσμο παραμένει περιορισμένη λόγω της λογοκρισίας και του αποκλεισμού πολλών ιστοσελίδων, η επιστροφή της διαδικτυακής επικοινωνίας προκάλεσε κύμα αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Δεν έχω νιώσει ποτέ στη ζωή μου τόσο χαρούμενος βλέποντας ειδοποιήσεις από το Telegram», έγραψε στον λογαριασμό του στο Χ ο Κιάν Γκαλβανί, φοιτητής μηχανικός.

Iran is starting to restore internet access after a nearly three-month blackout.https://t.co/sMmQHY3w1R May 27, 2026

Σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, έδωσε εντολή για την επαναφορά της πρόσβασης στο διεθνές διαδίκτυο. Η σχετική ανακοίνωση μεταδόθηκε τη Δευτέρα 25 Μαίου, επικαλούμενη αξιωματούχο και συγκεκριμένα τον επικεφαλής δημοσίων σχέσεων του υπουργείου Επικοινωνιών της χώρας, έπειτα από ένα μπλακάουτ που διήρκεσε σχεδόν 90 ημέρες.

Παραμένει ωστόσο ασαφές με ποιον τρόπο και σε ποιο χρονοδιάγραμμα θα ολοκληρωθεί πλήρως η επανασύνδεση του Ιράν με τον παγκόσμιο ιστό μετά τη σχετική απόφαση.

Οι ιρανικές αρχές είχαν επιβάλει αρχικά καθολική διακοπή του διαδικτύου από τις 8 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο καταστολής αντικυβερνητικών διαδηλώσεων σε ολόκληρη τη χώρα. Η οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA, με έδρα τις ΗΠΑ, υποστήριξε ότι οι κινητοποιήσεις αυτές στοίχισαν τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους.

Η πρόσβαση στο διαδίκτυο αποκαταστάθηκε σταδιακά τον Φεβρουάριο, ωστόσο λίγο αργότερα επιβλήθηκε νέο μπλακάουτ μετά την έναρξη αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. «Το μεγαλύτερο blackout στην ιστορία του διαδικτύου έφτασε στο τέλος του. Χαιρετισμούς μετά από 88 ημέρες», έγραψε στο Instagram ο Ιρανός συντάκτης Αλιρεζά Τζαφαρζαντέχ.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Επικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφοριών του Ιράν, Σεγέντ Σατάρ Χασέμι, δήλωσε την Τετάρτη ότι «ο ιρανικός λαός αξίζει ελεύθερη επικοινωνία, ένα φωτεινό μέλλον και μια δυναμική οικονομία».

«Η δέσμευση του προέδρου για την επαναλειτουργία του διαδικτύου και την αποκατάσταση της σταθερότητας στις επικοινωνίες αποτελεί σαφές δείγμα λογικής και στήριξης προς τον λαό», πρόσθεσε ο Χασέμι, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Με πληροφορίες από Reuters

