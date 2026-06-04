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Τέσσερα δεξαμενόπλοια υπό ιρανική σημαία κατάφεραν και έσπασαν τον Αμερικανικό αποκλεισμό των λιμανιών και πέρασαν τα Στενά του Ορμούζ γεμάτα πετρέλαιο, που πιθανότατα κατευθύνονται προς την Κίνα.

Είναι η πρώτη φορά από τα μέσα Απριλίου και την έναρξη του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμένων, που ιρανικά πλοία περνούν τα Στενά σύμφωνα με στοιχεία της Kpler.

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Η Kpler εντόπισε τις διελεύσεις των Hilda I, Amber, Silvia I και Happiness I, που μετέφεραν συνολικά 7 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Όλα τα δεξαμενόπλοια φόρτωσαν το φορτίο τους στα μέσα Απριλίου στο νησί Χαργκ, τον βασικό πετρελαϊκό κόμβο του Ιράν, μέσω του οποίου διέρχεται κανονικά το 90% του αργού της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Τα πλοία διέσχισαν τα Στενά τη Δευτέρα κρατώντας κλειστούς τους πομπούς AIS (Αυτόματο Σύστημα Αναγνώρισης).

Τα τέσσερα πλοία είναι δεξαμενόπλοια που συνήθως μεταφέρουν ιρανικό αργό πετρέλαιο σε μια υπεράκτια ζώνη κοντά στη Μαλαισία και τη Σιγκαπούρη, όπου το μεταφέρουν σε άλλα δεξαμενόπλοια (ship-to-ship) για τελική παράδοση στον τελικό πελάτη, που είναι συχνά Κινέζοι.

Αρχικά, τα τέσσερα τάνκερ είχαν συνεχίσει τις δραστηριότητές τους παρά τον πόλεμο που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου από τις ισραηλινοαμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Ωστόσο, διέκοψαν τις επιχειρήσεις τους από τις 13 Απριλίου, ημερομηνία που η Ουάσινγκτον άρχισε να επιβάλλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια σε απάντηση στον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη.

Τρία δεξαμενόπλοια που συνδέονται με το Ιράν είχαν ήδη αψηφήσει τον αποκλεισμό στις 15 Απριλίου, σύμφωνα με την Kpler. Αλλά έκτοτε, κανένα άλλο δεν το επιχείρησε.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοινώνει τακτικά ενέργειες κατά δεξαμενόπλοιων που επιχειρούν να παραβιάσουν τον αποκλεισμό. Την Τρίτη, για παράδειγμα, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως «εξουδετέρωσαν» δεξαμενόπλοιο, κενό φορτίου, πλήττοντας το μηχανοστάσιό του, για να το εμποδίσουν να φτάσει στο νησί Χαργκ.

Αυτό ήταν το έκτο πλοίο που υπέστη ζημιές από τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ στο πλαίσιο του αποκλεισμού.