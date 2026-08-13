Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ υιοθετεί μια στρατηγική «χαμηλού προφίλ» έναντι του Ιράν, δίνοντας προτεραιότητα στην οικονομική πίεση μέσω κυρώσεων αντί για τη διπλωματία ή στρατιωτικές επεμβάσεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτιμά ότι η ιρανική οικονομία βρίσκεται σε δεινή κατάσταση λόγω του υψηλού πληθωρισμού και της έλλειψης πόρων, γεγονός που καθιστά την Τεχεράνη ευάλωτη.

Παρά τη διατήρηση της επιλογής για στρατιωτικά πλήγματα στο τραπέζι, ο Τραμπ θεωρεί ότι ο έλεγχος των στενών του Ορμούζ και η οικονομική ασφυξία αρκούν για την άσκηση πίεσης.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη καταδικάζει την εξάρτηση της Ουάσιγκτον από τις κυρώσεις, χαρακτηρίζοντας τη στάση αυτή ως εμπόδιο για την επίλυση της κρίσης.

Η αποτελεσματικότητα αυτής της προσέγγισης παραμένει αβέβαιη, καθώς οι ιρανικές αρχές διατηρούν τη δική τους στάση απέναντι στις αμερικανικές πιέσεις.

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Το να τηρεί «διακριτική» στάση, ή αλλιώς «χαμηλό προφίλ», δεν είναι ακριβώς κάτι που ταιριάζει στον Ντόναλντ Τραμπ.

Αυτή είναι μολαταύτα η στρατηγική που λέει ο ίδιος πως επιλέγει πλέον έναντι του Ιράν: ρίχνει το βάρος στην οικονομική πίεση κι έχει αφήσει κατά μέρος –προς το παρόν τουλάχιστον– τη διπλωματία και τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς.

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«Είμαστε διακριτικοί», δήλωσε στον Axios την Κυριακή.

«Μισο-διαπραγματευόμαστε μαζί τους», ανέφερε ακόμη· καθώς «περιοριζόμαστε να παρατηρούμε το Ιράν, με τον καλπάζοντα πληθωρισμό του και την έλλειψη χρημάτων του», πρόσθεσε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε τηλεφωνικά στον αμερικανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο.

Ο θυελλώδης μεγιστάνας είπε ξανά κατόπιν πως διατηρεί στο τραπέζι την επιλογή να διατάξει νέους βομβαρδισμούς εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, αλλά προτιμά να κλιμακώσει τις οικονομικές ζημίες που υφίσταται η Τεχεράνη λόγω των αμερικανικών κυρώσεων.

«Ναι, μπορούν να προκαλέσουν ενοχλήσεις. Αλλά είναι χρεοκοπημένοι. Δεν έχουν λεφτά», υποστήριζε ο κ. Τραμπ τη Δευτέρα, απευθυνόμενος στον Τύπο στον Λευκό Οίκο.

Έχει διαβεβαιώσει πως ο πληθωρισμός στο Ιράν ξεπερνά το 300%, κάτι που επανέλαβε χθες μέσω Truth Social, υποστηρίζοντας ακόμη ότι «οι εναπομείναντες στρατιώτες τους είναι απλήρωτοι».

Στο ίδιο κείμενο, ο Ντόναλντ Τραμπ έκρινε πως δεν είναι δα τόσο επείγον να αναληφθεί δράση, καθώς –αν πιστέψει κανείς τον αμερικανό πρόεδρο– οι ΗΠΑ έχουν τον «απόλυτο έλεγχο» του στενού του Ορμούζ, θαλάσσιου περάσματος στρατηγικής σημασίας, που μετατράπηκε σε βασικό διακύβευμα του πολέμου.

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«Πολύ κακή κατάσταση»

Παρ’ όλα όσα λέει ο ρεπουμπλικάνος, στο πεδίο η Τεχεράνη διατηρεί κλειστό το στενό κρίσιμης σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων κι η Ουάσιγκτον συνεχίζει τον αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο.

«Από οικονομική σκοπιά, το Ιράν βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση. Δεν μπορεί να εξαγάγει το πετρέλαιό του σε μεγάλες ποσότητες, δρα υπό καθεστώς κυρώσεων και δεν έχει πρόσβαση στους πόρους του στο εξωτερικό», απαρίθμησε ο Μάικλ Ο’ Χάνλον του Brookings Institution μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Όμως το πραγματικό ερώτημα είναι το εξής: ανησυχεί αυτό στ’ αλήθεια τους ηγέτες του; Λιγάκι, κατά την άποψή μου, όχι πολύ».

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Ο Ντόναλντ Τραμπ και η κυβέρνησή του μοιάζουν να στοιχηματίζουν πως αν δείξουν υπομονή, το Ιράν θα κάνει πίσω λόγω της οικονομικής πίεσης.

Ο αμερικανός πρόεδρος, που είναι σαφές ότι του αρέσει το προφίλ του απρόβλεπτου, έχει παραμερίσει έτσι για την ώρα τις απειλές για βομβαρδισμούς που θα φέρουν την Αποκάλυψη στο Ιράν, όπως και τις υποσχέσεις πως επίκειται άμεσα διπλωματική λύση — το εκκρεμές στο οποίο εναλλάσσεται ουσιαστικά από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, πριν από πέντε και πλέον μήνες.

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, σύμβουλοι του αμερικανού προέδρου του επέδειξαν γραφικά για τον αντίκτυπο των αμερικανικών κυρώσεων κι ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να πρόκρινε τη σκλήρυνση των υπαρχουσών και την επιβολή νέων.

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Στα τέλη Ιουλίου η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε έτσι νέα μέτρα σε βάρος ιρανικών οντοτήτων συνδεόμενων με τους Φρουρούς της Επανάστασης, τον ιδεολογικό στρατό της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο αμερικανός πρόεδρος προς το παρόν άλλαξε τακτική, ενώ μέχρι πρόσφατα απειλούσε να εξαπολύσει αυτούς που περιέγραφε ως τους πιο καταστροφικούς βομβαρδισμούς μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στο Ιράν.

Ελλείψεις

Κατά δημοσιεύματα του Τύπου, τα αμερικανικά αποθέματα κάποιων τύπων όπλων και πυραύλων μειώθηκαν ανησυχητικά στον πόλεμο, οι ελλείψεις έχουν φτάσει σε βαθμό που περιορίζονται οι στρατιωτικές επιλογές των ΗΠΑ.

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Αξιοσημείωτα, τις τελευταίες ημέρες ο Ντόναλντ Τραμπ δεν αναφέρεται ούτε στη διπλωματική οδό. Ούτως ή άλλως, οι υποτιθέμενες συνομιλίες για να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούζ, για τις οποίες μιλούσε, έμοιαζαν να έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο.

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Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών από την πλευρά του καταδίκασε τον «εθισμό» της Ουάσιγκτον στις κυρώσεις τη Δευτέρα.

«Ο πραγματικός κίνδυνος είναι πως οι αμερικανοί πολιτικοί, επιμένοντας στη βλαβερή τους έξη, θα στραγγαλίσουν τις τελευταίες πιθανότητες που είχαν να βρουν πόρτα λιγότερο ταπεινωτικής εξόδου από την κρίση που κατασκεύασαν οι ίδιοι», προειδοποίησε ο Εσμαΐλ Μπαγαεΐ.

The US Secretary of the Treasury has boasted of “suffocating” Iran through economic sanctions.



Beyond its sheer pathos, the claim is a stark testament to America’s compulsive addiction to sanctions. Whenever Washington proves itself incapable of pursuing diplomacy, it retreats… Advertisement August 10, 2026

Μένει να φανεί αν η στρατηγική της οικονομικής πίεσης θα αρκέσει στον Ντόναλντ Τραμπ, διαβόητο για την ανυπομονησία του, μέγα λάτρη των σπορ τύπου κατς και των αποκαλύψεων πολύκροτων «deals», μεγάλων συμφωνιών.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Axios, συνέκρινε τη σύγκρουση με το Ιράν με παρτίδα σκακιού.

«Οι Ιρανοί έχουν δείξει πως είναι επαγγελματίες σκακιστές», αντέτεινε τη Δευτέρα ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας.

Το στενό του Ορμούζ «παραμένει αποκλεισμένο», απαντά το Ιράν

Η λεγόμενη Αρχή του Στενού του Περσικού Κόλπου (ΑΣΠΚ) αντέκρουσε χθες Τετάρτη το βράδυ τη διαβεβαίωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ουάσιγκτον έχει τον «απόλυτο έλεγχο» του στενού του Ορμούζ, τονίζοντας πως η καίριας σημασίας θαλάσσια οδός παραμένει κλειστή.

Οι επανειλημμένες δηλώσεις και οι ισχυρισμοί αμερικανών αξιωματούχων περί άρσης του αποκλεισμού του στενού από το Ιράν δεν αλλάζουν «την πραγματικότητα» στο πεδίο, τόνισε η νέα Αρχή μέσω X.

ادعاها و توییت‌های پیاپی مسئولان آمریکایی درباره رفع انسداد تنگه هرمز، واقعیت را تغییر نمی‌دهد؛ تنگه هرمز همچنان مسدود است و تا پذیرش شروط ایران بازگشایی نخواهد شد. https://t.co/ihOBUkpFYo — PGSA | نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس (@PGSA_IRAN) August 12, 2026

«Το στενό του Ορμούζ παραμένει αποκλεισμένο και δεν θα ανοίξει ξανά ωσότου γίνουν αποδεκτοί όλοι οι όροι του Ιράν», ανέφερε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι οι ΗΠΑ έχουν τον «απόλυτο έλεγχο» του στενού, κάτι που επανέλαβε χθες μέσω Truth Social.

«Ελέγχουμε απόλυτα το στενό του Ορμούζ. Έχουμε τον πλήρη έλεγχό του· κανένας άλλος, μόνο εμείς», δήλωνε σε δημοσιογράφους προχθές Δευτέρα.

Η διένεξη για τη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας όσον αφορά το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων θεωρείται πως πυροδότησε την πρόσφατη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.

Πριν από τον πόλεμο που ξέσπασε με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Φεβρουαρίου, η κίνηση των πλοίων στο στενό του Ορμούζ ήταν πρακτικά απρόσκοπτη. Αλλά το Ιράν το έκλεισε δυο ημέρες αργότερα με επιθέσεις εναντίον πλοίων και απειλές.

Σύμφωνα με δεδομένα της υπηρεσίας παρακολούθησης της εμπορικής ναυτιλίας Kpler, την Τρίτη, τελευταία ημέρα για την οποία έχει διαθέσιμα δεδομένα, το στενό διέσχισαν μόλις 8 εμπορικά πλοία, ο χαμηλότερος αριθμός της εβδομάδας και αρκετά κάτω από τον μέσο όρο των προηγούμενων 10 ημερών, που ανερχόταν σε κάπου 12. Επρόκειτο για τον χαμηλότερο αριθμό από την 5η Αυγούστου. Επτά από τα πλοία, που εισήλθαν στο στενό, ακολούθησαν την πορεία που απαιτεί η Τεχεράνη, κατά μήκος των ιρανικών ακτών.

Κατά μέσον όρο, από 130 ως 140 εμπορικά πλοία διέσχιζαν το στενό του Ορμούζ σε ημερήσια βάση προτού αρχίσει ο πόλεμος.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)