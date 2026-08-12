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Οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν να παρατείνουν την 60ήμερη εκεχειρία που είχε επιτευχθεί στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεννόησης του Ισλαμαμπάντ, δήλωσαν πηγές της πακιστανικής κυβέρνησης στο πρακτορείο Anadolu την Τετάρτη 12 Αυγούστου.

ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν να παρατείνουν την εκεχειρία των 60 ημερών

«Και οι δύο πλευρές διαβίβασαν τη συγκατάθεσή τους στους μεσολαβητές για την παράταση της προθεσμίας που λήγει στις 17 Αυγούστου. Οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν μηνύματα για να αποφασίσουν τη διάρκεια της παράτασης», ανέφερε πηγή με γνώση της διαδικασίας διαμεσολάβησης.

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#BREAKING US and Iran have 'agreed' to extend ceasefire as 60-day deadline under Islamabad MoU set to expire next week, Pakistani government sources tell Anadolu pic.twitter.com/5ex1a0WH3I — Anadolu English (@anadoluagency) August 12, 2026

Η πληροφορία αυτή από το Ισλαμαμπάντ έρχεται στον απόηχο της χθεσινής συνέντευξης του υπουργού Άμυνας του Πακιστάν, Χαουάτζα Ασίφ, στο Bloomberg, ο οποίος είπε ότι ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται κοντά σε «κάποιου είδους διευθέτηση», με τον ίδιο να εκφράζει αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων. «Τα πράγματα βελτιώνονται και πάλι υπέρ μιας ειρηνικής διευθέτησης ή συμφωνίας», δήλωσε ο Ασίφ, προσθέτοντας ότι «οι ενδείξεις τις τελευταίες δύο τρεις ημέρες είναι πως είμαστε κοντά σε κάποιου είδους διευθέτηση».

Οι ΗΠΑ και το Ιράν υπέγραψαν το σύμφωνο στις 17 Ιουνίου, ξεκινώντας διαπραγματεύσεις για μια τελική συμφωνία. Ωστόσο, οι συνομιλίες «βάλτωσαν» λόγω διαφωνιών σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, μία από τις πιο στρατηγικές διαδρομές παγκοσμίως για τον εφοδιασμό ενέργειας και το εμπόριο.