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Ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν επιβεβαίωσε τη συνεργασία με τα κράτη μέλη για τη χρήση εθνικών νομισμάτων στις εμπορικές συναλλαγές.

Η ιρανική οικονομία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λόγω των συνεπειών της σύγκρουσης, των κυρώσεων και των διακοπών στη λειτουργία του διαδικτύου.

Επίσημα στοιχεία αναφέρουν ότι εκατομμύρια εργαζόμενοι έχουν χάσει άμεσα ή έμμεσα τη δουλειά τους εξαιτίας της τρέχουσας κρίσης.

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Το Ιράν ετοιμάζεται να κάνει ένα κρίσιμο βήμα για την οικονομία του καθώς οι αρχές της χώρας σχεδιάζουν να προσχωρήσουν στη Νέα Αναπτυξιακή Τράπεζα (NDB) των BRICS στο άμεσο μέλλον.

Την είδηση αυτή επιβεβαίωσε επίσημα ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν, Αμπντολνασέρ Χεματί.

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Ο Ιρανός αξιωματούχος υπογράμμισε τη βαρύτητα αυτής της εξέλιξης για την εγχώρια και περιφερειακή οικονομία. Συγκεκριμένα, ο Χεματί σημείωσε πως «το σημαντικότερο αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών των BRICS είναι η δημιουργία της Νέας Αναπτυξιακής Τράπεζας και η χώρα μας θα γίνει σύντομα μέλος αυτής της τράπεζας».

According to the Governor of the Central Bank of Iran Abdolnaser Hemmati, the flagship achievement of BRICS cooperation is the New Development Bank, and Iran is set to join it in the near future. pic.twitter.com/43AQDtkXzV August 11, 2026

«Έχει ξεκινήσει μια γόνιμη συνεργασία μεταξύ της χώρας μας και της Ινδίας στους τομείς των νομισματικών υποθέσεων, του τραπεζικού τομέα και της ψηφιακής οικονομίας», δήλωσε ο Χεμάτι.

Η επόμενη σύνοδος κορυφής των BRICS θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο. Ο διοικητής δήλωσε: «Η σύνοδος κορυφής των BRICS προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία να συναντηθούμε με αξιωματούχους από τα κράτη μέλη με τα οποία η χώρα μας διατηρεί τις πιο εκτεταμένες νομισματικές και τραπεζικές συναλλαγές και αλληλεπιδράσεις», σύμφωνα με το Tasnim.

«Πιστεύουμε ότι τα κράτη μέλη των BRICS μπορούν να διεξάγουν εμπορικές συναλλαγές χρησιμοποιώντας τα εθνικά τους νομίσματα, και επιδιώκουμε τη διμερή και τριμερή νομισματική συνεργασία με αυτά τα μέλη».

Η Νέα Αναπτυξιακή Τράπεζα ιδρύθηκε το 2015 από τη Βραζιλία, τη Ρωσία, την Ινδία, την Κίνα και τη Νότια Αφρική, με κύριο στόχο τη χρηματοδότηση έργων υποδομής και βιώσιμης ανάπτυξης στις χώρες BRICS και σε άλλες αναδυόμενες οικονομίες.

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Από το 2021, ο οργανισμός ξεκίνησε ένα ευρύ πρόγραμμα επέκτασης. Σήμερα η NDB αριθμεί 10 κράτη μέλη, με το Ιράν να προσβλέπει στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τράπεζας για την ενίσχυση της οικονομίας του.

Η οικονομία του Ιράν σε κρίση μετά τον πόλεμο με τις ΗΠΑ



Η οικονομική κρίση που βιώνει το Ιράν εν μέσω πολέμου έχει προκαλέσει μαζικές απολύσεις σε πολλούς κλάδους, με ιρανικούς αξιωματούχους να εκτιμούν ότι περίπου δύο εκατομμύρια άνθρωποι έχουν χάσει τη δουλειά τους «άμεσα ή έμμεσα» λόγω της σύγκρουσης και της παρατεταμένης διακοπής πρόσβασης στο διαδίκτυο σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «The New York Times».

Επιχειρήσεις σε ολόκληρο το Ιράν έχουν αρχίσει να απολύουν εργαζομένους, καθώς η οικονομία της χώρας αντιμετωπίζει δυσκολίες υπό τη συνδυασμένη πίεση των διαταραχών που σχετίζονται με τον πόλεμο, των κυρώσεων, των ζημιών στις υποδομές και της διακοπής πρόσβασης στο διαδίκτυο που επέβαλε η κυβέρνηση.

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Ο αναπληρωτής υπουργός Εργασίας του Ιράν, Γκολάμχοσεΐν Μοχαμάντι, δήλωσε ότι η σύγκρουση είχε ήδη ως αποτέλεσμα την απώλεια περισσότερων από ενός εκατομμυρίου θέσεων εργασίας και άφησε άλλα δύο εκατομμύρια άτομα «άμεσα ή έμμεσα άνεργα», σύμφωνα με δηλώσεις που έκανε στο πρακτορείο Tasnim.