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Ο ίδιος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τον αμερικανικό βομβαρδισμό των πυρηνικών υποδομών του Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου του 2025.

Παράλληλα, ο Κοέν υποστήριξε ότι το εμπλουτισμένο κατά 60% ουράνιο δεν επαρκεί άμεσα για την κατασκευή πυρηνικού όπλου, διαφωνώντας με τις εκτιμήσεις ειδικών.

Οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες φέρονται να έχουν διεισδύσει βαθιά στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, έχοντας πραγματοποιήσει στο παρελθόν επιθέσεις και κλοπές αρχείων.

Η ακριβής έκταση των ζημιών στις ιρανικές εγκαταστάσεις μετά τις πρόσφατες συγκρούσεις παραμένει έως σήμερα άγνωστη.

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Ο πρώην διευθυντής της Μοσάντ, Γιόσι Κοέν, αποκάλυψε ότι είχε επισκεφθεί αρκετές φορές στο παρελθόν την πυρηνική εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου του Φορντό στο Ιράν, δήλωση που αποδεικνύει τον υψηλό βαθμό που είχαν εισχωρήσει οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες στο εσωτερικό της χώρας.

«Περιηγηθήκαμε στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Φορντό πολλές φορές για να κατανοήσουμε τον χώρο», δήλωσε την Τρίτη στο Φόρουμ της Γαλιλαίας στο Σαφέντ, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, χωρίς να διευκρινίσει πότε πραγματοποιήθηκαν οι επισκέψεις ή ποιοι ακριβώς περιηγήθηκαν στις εγκαταστάσεις.

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«Ο βομβαρδισμός του από τους Αμερικανούς ήταν η εκπλήρωση όλων των ονείρων μου», πρόσθεσε ο πρώην επικεφαλής της Μοσάντ.

The Mossad toured the Fordow nuclear site "many times" in order to understand it, former spy chief Yossi Cohen revealed at the Galilee Conference.https://t.co/2eiymkR5Mw August 11, 2026

Ο Κοέν δήλωσε επίσης την Τρίτη ότι «το ουράνιο εμπλουτισμένο κατά 60% απέχει ακόμη πολύ από μια βόμβα», εμφανιζόμενος να διαφωνεί με ειδικούς, όπως ο Ντέιβιντ Όλμπραϊτ, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι το ουράνιο εμπλουτισμένο κατά 60% μπορεί δυνητικά να εμπλουτιστεί περαιτέρω σε βαθμό κατάλληλο για όπλα μέσα σε λίγες εβδομάδες ή ακόμη και ημέρες.

Το Φορντό, μαζί με τις εγκαταστάσεις στο Ισφαχάν και το Νατάνζ, υπέστη σοβαρές ζημιές από αμερικανικά πλήγματα κατά τη διάρκεια του πολέμου 12 ημερών μεταξύ Ισραήλ και Ιράν τον Ιούνιο του 2025.

Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι τα 440 κιλά εξαιρετικά εμπλουτισμένου ουρανίου που ήταν αποθηκευμένα στις εγκαταστάσεις θάφτηκαν, αλλά το Ισραήλ θεωρείται πως πιστεύει ότι το Ιράν κατάφερε να μεταφέρει μέρος αυτού στην κοντινή τοποθεσία Pickaxe Mountain μετά από εκείνον τον πόλεμο.

Το Pickaxe Mountain δεν επλήγη τότε ούτε στον τελευταίο πόλεμο, αν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει απειλήσει επανειλημμένα να το βομβαρδίσει.

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Ο Τραμπ ισχυρίστηκε πέρυσι ότι η επιχείρηση του Ιουνίου 2025 «εξαφάνισε» την πυρηνική ικανότητα του Ιράν και πήγε το πυρηνικό του πρόγραμμα δεκαετίες πίσω. Ωστόσο, η ακριβής έκταση των ζημιών παραμένει άγνωστη.

Πριν τον πόλεμο των 12 ημερών, το Ιράν εμπλούτιζε ουράνιο έως και 60%, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (IAEA). Το ποσοστό αυτό είναι πολύ υψηλότερο από όσο απαιτείται για επίπεδα πολιτικών αντιδραστήρων και πολύ κοντά στο 90% που απαιτείται για την κατασκευή πυρηνικού όπλου.

Ο πρώην επικεφαλής της Μοσάντ έχει μιλήσει και στο παρελθόν δημόσια για επιχειρήσεις της υπηρεσίας κατά του Ιράν. Λίγες ημέρες μετά την αποχώρησή του το 2021, είχε αφήσει να εννοηθεί σε συνέντευξή του στην ισραηλινή τηλεόραση ότι η Μοσάντ βρισκόταν πίσω από την ανατίναξη της υπόγειας εγκατάστασης φυγοκεντρητών στη Νατάνζ.

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Είχε επίσης περιγράψει την επιχείρηση του 2018, κατά την οποία η Μοσάντ έκλεψε το πυρηνικό αρχείο του Ιράν από χρηματοκιβώτια σε αποθήκη στην Τεχεράνη, ενώ είχε επιβεβαιώσει ότι ο Ιρανός πυρηνικός επιστήμονας Μοχσέν Φαχριζαντέχ βρισκόταν επί χρόνια στο στόχαστρο της υπηρεσίας.

Μιλώντας τότε στην εκπομπή «Uvda» του Channel 12, ο Κοέν είχε δηλώσει ότι γνώριζε σε βάθος τις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, λέγοντας ότι θα μπορούσε να οδηγήσει τη δημοσιογράφο Ιλάνα Νταγιάν στο υπόγειο «κελάρι» της Νατάνζ, όπου «οι φυγόκεντροι συνήθιζαν να περιστρέφονται».

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