Νέο κεφάλαιο στην αντιπαράθεση της οικογένειας Ανιέλι για την τεράστια περιουσία του ιδρυτή της ιταλικής αυτοκρατορείας Τζιάνι, ανοίγει η κόρης του Μαργκερίτα κατά των παιδιών της Τζον, Λάπο και Τζινεβρά Ελκαν.

Η δίκη διαξάγεται σε δικαστήριο του Τορίνο, με τον δικαστή να αναμένεται να ορίσει νέα ακροαματική διαδικασία τις επόμενες εβδομάδες.

Οι δικηγόροι της Μαργκερίτα υπέβαλαν σε ακροαματική διαδικασία στο Τορίνο ένα χειρόγραφο έγγραφο, το οποίο υποστηρίζουν ότι πρόκειται για τη διαθήκη του Τζιάνι, με ημερομηνία 20 Ιανουαρίου 1998, με την οποία μεταβιβάζει το 25% της συμμετοχής του Ανιέλι στη εταιρεία holding Dicembre στον γιο του Εντοάρντο, ο οποίος πέθανε δύο χρόνια αργότερα.

Η νέα διαδήκη, ε΄να αποδειχθεί γνήσια, έρχεται να ανατρέψει παλαιότερη του 1996 που παραχωρούσε την ίδια συμμετοχή στον εγγονό του, Τζον Ελκαν. Μετά τον θάνατο του Ανιέλι το 2003, η χήρα του, Μαρέλλα Καρατζιόλο, με βάση τις τελευταίες επιθυμίες του Τζιάνη μεταβίβασε περίπου το 25% της Dicembre στον Ελκαν, δίνοντάς του τα κλειδιά της αυτοκρατορίας Ανιέλι.

Η υπόθεση στο Πολιτικό Δικαστήριο του Τορίνο αποτελεί προσπάθεια της Μαργκερίτα να αμφισβητήσει τη διανομή της περιουσίας του Τζιάνι Ανιέλι, του ιδρυτή της αυτοκινητοβιομηχανίας Fiat και αργότερα ιδιοκτήτης της Ferrari NV και της Stellantis NV, με περιουσία που εκτιμάται στα 14,2 δισ δολάρια σύμφωνα με τον Bloomberg Billionaires Index.

Η Μαργκερίτα, το τελευταίο ζωντανό παιδί του Τζιάνι, διεκδικεί εδώ και περίπου είκοσι χρόνια την κληρονομιά του, υποστηρίζοντας ότι η διαθήκη του πατέρα της περιλαμβάνει μόνο τα τρία παιδιά της από τον πρώτο της γάμο, Τζον, Λάπο και Τζινεβρά Ελκαν και αφήνει εκτός τα υπόλοιπα 5 από τον δεύτερο γάμο της με τον πρώην διευθυντή της Fiat, Σερζ ντε Πάλεν.

Οι δικηγόροι των Ελκαν υποστηρίζουν ότι το αντίγραφο της υποτιθέμενης διαθήκης του 1998 δεν επηρεάζει τη διαδοχή της οικογένειας Ανιέλι ή Καρατζιόλο και επομένως δεν αλλάζει την ιδιοκτησία της Dicembre, δεδομένου ότι ο Εντοάρντο είχε ήδη πεθάνει πριν τον θάνατο του πατέρα του το 2003.

Οι δικηγόροι της Μαργκερίτα ανέφεραν ότι το έγγραφο «αποτελεί πρόσθετο στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει σε ριζική αναθεώρηση της δομής της Dicembre και ηθικά αποδεικνύει ότι οι τελευταίες επιθυμίες του Ανιέλι αγνοήθηκαν και προδόθηκαν».

Η Μαργκερίτα έχει υποστηρίξει επίσης ότι οι προηγούμενες ρυθμίσεις κληρονομιάς ήταν ελαττωματικές και η περιουσία του πατέρα της κακοδιαχειρίστηκε. Τα παιδιά της, από την άλλη, υπερασπίζονται τις συμφωνίες που έδωσαν στον Τζον Ελκαν τον έλεγχο της Exor NV, η οποία είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της Stellantis και ελέγχει τη Ferrari και τη Juventus Football Club SpA.

Ο Τζον Ελκαν, πρόεδρος της Stellantis και CEO της Exor, είχε επιλεγεί από τον ίδιο τον Τζιάνι Ανιέλι τη δεκαετία του ’90 για να ηγηθεί των οικογενειακών βιομηχανικών συμφερόντων καθώς τον έβλεπε ως το απόλυτο διάδοχό του.

Τον Ιούλιο του 2025, οι Τζον, Λάπο και Τζινεβρά Ελκαν συμφώνησαν να καταβάλουν περίπου 175 εκατ. ευρώ στην ιταλική εφορία για να κλείσουν μια έρευνα με υποτιθέμενους απλήρωτους φόρους κληρονομιάς, χωρίς ωστόσο να παραδεχτούν παρανομία.

