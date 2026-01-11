Σε νέες κυλιόμενες 48ωρες απεργιακές κινητοποιήσεις, ξεκινώντας από την Τρίτη, προχωρούν οι ιδιοκτήτες και οδηγοί ταξί σε όλη την Ελλάδα. Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, μιλώντας στο ΕΡΤnews, αναφέρθηκε στην υποχρεωτική μετάβαση σε ηλεκτρικά οχήματα για την έκδοση ή ανανέωση αδειών, αλλά και σε μια σειρά άλλων θεσμικών και φορολογικών ζητημάτων που πλήττουν τον κλάδο.

Η απόφαση συμμετοχής στις κινητοποιήσεις αναμένεται να επιβεβαιωθεί πανελλαδικά τη Δευτέρα, ενώ ήδη Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο έχουν εξαγγείλει συμμετοχή. Ο κ. Λυμπερόπουλος χαρακτήρισε την υποχρεωτική χρήση ηλεκτρικών αυτοκινήτων «πολιτική απόφαση που δεν εφαρμόζεται σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα», επισημαίνοντας ότι τα οχήματα αυτά δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες επαγγελματικής χρήσης, καθώς τα ταξί λειτουργούν έως και 18 ώρες ημερησίως.

Ο ίδιος παρέθεσε παραδείγματα από τη Γερμανία, όπου το όριο αντικατάστασης οχημάτων φτάνει τα 35 χρόνια, ενώ περιορίζεται η εφαρμογή ηλεκτρικών οχημάτων λόγω έλλειψης υποδομών φόρτισης. Επιπλέον, τόνισε το υψηλό κόστος φόρτισης (0,65 €/kWh σε ταχυφορτιστές, 14 λεπτά/χλμ.) και την αδυναμία ασφάλισης μπαταριών με μικτή κάλυψη, παραθέτοντας περιστατικό συναδέλφου που πλήρωσε 25.000 ευρώ για αλλαγή μπαταρίας μετά από τροχαίο.

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ αναφέρθηκε επίσης στη χαμηλή συμμετοχή σε προγράμματα επιδότησης και στις αλλεπάλληλες νομοθετικές παρεμβάσεις που μειώνουν το έργο των μικρών ταξιτζήδων υπέρ μεγάλων εταιρικών σχημάτων, ενώ παράλληλα καταγγέλλει δυσανάλογη φορολογική επιβάρυνση των μικροϊδιοκτητών. Οι κινητοποιήσεις του κλάδου αναμένεται να συνεχιστούν έως ότου αντιμετωπιστούν τα ζητήματα αυτά.