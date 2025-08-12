Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες και τα βίντεο που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας από τη μεγάλη φωτιά, η οποία ξέσπασε το μεσημέρι στη περιοχή Μοιραίικα στην Αχαΐα.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (12/8) σε δασική περιοχή στο δήμο Ερυμάνθου, δυτικά της Πάτρας και πήρε γρήγορα τεράστιες διαστάσεις, απειλώντας τη Βιομηχανική Περιοχή της Πάτρας, σπίτια και οικισμούς.

Σε βίντεο που μεταδόθηκε ζωντανά από το MEGA, διακρίνονται οι αγωνιώδεις προσπάθειες των κατοίκων στο Αχαϊκό να προστατεύσουν το χωριό από τον πύρινο εφιάλτη, την στιγμή που οι φλόγες πλησιάζουν απειλητικά.

Παρά το γεγονός ότι η Πολιτική Προστασία εξέδωσε μήνυμα μέσω του 112, ζητώντας από τους κατοίκους του χωριού να απομακρυνθούν προς την Κάτω Αχαΐα, αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι επέλεξαν να μείνουν, επιχειρώντας να σώσουν τις περιουσίες τους.

Παλεύουν μόνοι με τα λάστιχα – Αγρότης μπήκε στις φλόγες με το τρακτέρ

Στο βίντεο φαίνονται οι κάτοικοι να παλεύουν μόνοι με τα λάστιχα ενάντια στις τεράστιες φλόγες που έφτασαν μια ανάσα από τα πρώτα σπίτια. Οι άνθρωποι αυτοί που προσπαθούν να σώσουν τις περιουσίες τους, διαμαρτύρονται για την απουσία της Πυροσβεστικής από το σημείο.

Την ίδια στιγμή, ένας αγρότης διακρίνεται να «βουτάει» με κίνδυνο της ζωής του με το τρακτέρ στο μέτωπο, προκειμένου να σβήσει τις φλόγες, χωρίς όμως να τα καταφέρνει, κάτι που τον έκανε να αποχωρήσει.

«Η φωτιά θα σβήσει στη θάλασσα» αναφέρουν στη HuffPost κάτοικοι – Μπαράζ μηνυμάτων του 112 στην Αχαΐα

Η Ηuffpost, επικοινωνήσε με κατοίκους της Αχαΐας οι οποίοι περιγράφουν μια εξαιρετικά οδυνηρή κατάσταση, εκτιμώντας μάλιστα ότι η φωτιά θα σβήσει όταν πλέον φτάσει στη θάλασσα.

Στο πυρίνο μέτωπο βρίσκεται και ο Μητροπολίτης Πατρών, Χρυσόστομος.

Η πυρκαγιά στην Αχαΐα πήρε γρήγορα τεράστιες διαστάσεις, απειλώντας κοντινούς οικισμούς και για αυτό το λόγο στάλθηκε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους των περιοχών Μοιραίικα, Παλαιά Περιστέρα, Χαϊκάλι, Άγιο Στέφανο και Θεριανό να απομακρυνθούν προς τη Βιομηχανική Περιοχή της Πάτρας.

Με νέα 112, η Πολιτική Προστασία κάλεσε αρχικά τους κατοίκους σε Καμενίτσα, Αχαΐκό, Διδαχέικα, Αλισσό, Λούσικα και Σπαλιαρέικα να απομακρυνθούν προς την Κάτω Αχαΐα. Στη συνέχεια, κλήθηκαν οι κάτοικοι σε Άγιο Νικόλαο Κράλης, Κατσαϊτάικα, Κάτω Μαζαράκι, Θωμαίικα και Κάπελη να εκκενώσουν επίσης προς Κάτω Αχαΐα.

Περίπου στις 17:30 το απόγευμα, οι κάτοικοι σε Άνω Αχαΐα, Πίσω Συκιά, Τογέικα, Καρυά, Στεναίτικα και Λευκός έλαβαν στα κινητά τους τηλέφωνα μήνυμα από το 112, όπου κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς Κάτω Αχαΐα.

Με τα νέα μηνύματα της Πολιτικής Προστασίας, εκκενώθηκαν συνολικά 22 οικισμοί στη μεγάλη πυρκαγιά της Πάτρας.

